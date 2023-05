Sin salida aún del hackeo a la red de las farmacias

El ataque informático que interrumpió la semana pasada el funcionamiento de la red con la que las farmacias convalidan las identidades de usuarias y usuarios de los servicios de obras sociales y medicina prepaga siguió complicando en las últimas horas las operaciones en esos comercios de la Región.

Si bien se esperaba durante la jornada de ayer que “de un momento a otro” se solucionara el inconveniente, al cierre de esta edición continuaba sin resolverse.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata se aclaró que en los locales de venta de medicamentos de esta ciudad dispensan lo requerido con cobertura de servicio de salud, es decir, con los descuentos establecidos por cada obra social o prepaga, al tiempo que subrayaron los trastornos que causa la falta de funcionamiento de la red, pues los profesionales deben efectuar el trámite de manera manual y presentar luego la documentación correspondiente para el cobro.

Según explicaron en la empresa Bizland, que administra el sistema IMED para la firma Farmalink (el sistema operativo que recepciona las recetas de manera online), la red dejó de funcionar el jueves pasado debido a un hackeo y el ataque afectó a farmacias de nuestra región, del AMBA y de otras partes del país.

A través de un comunicado, Bizland informó que el lunes último se había avanzado en la recuperación del sistema y que en la mañana de ayer se iban a realizar las pruebas pertinentes antes de volver a poner en funcionamiento el sistema, hecho que se produciría durante las últimas horas de la tarde de ayer.

Técnicamente, se habría tratado, según fuentes del sector, de un ataque “ransomware”, una suerte de secuestro del software, pues quienes realizan el hackeo bloquean los datos del sistema y amenazan con no restituirlos a menos que se pague un rescate para esa operación.

“En la jornada de hoy -por anteayer- se recuperó el sistema de ´storage´ y los datos contenidos en él de manera íntegra, sin pérdida o vulneración de los mismos, y para ello se verificaron todas las reglas de validación con que cuentan los sistemas informáticos”, explicó Bizland.

“Cuando recibimos una receta cargamos a nuestro sistema el número de afiliado, la prescripción y pedimos autorización para ver qué plan tiene el afiliado y cuánto descuento le corresponde. Pero ahora estamos ciegos, no tenemos ninguna forma de chequear nada. Hacemos una validación manual con el carnet”, aseguró Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando se produjo el ataque informático. Y ya al levantar las farmacias las persianas al día siguiente comenzaron a surgir numerosas quejas de vecinos y vecinas porque no estaban recibiendo los descuentos que corresponden según la obra social o la prepaga.

Este diario recibió la inquietud de personas que todavía no habían podido hacerse de la medicación que necesitaban. “Dejé la receta en la farmacia de mi barrio el jueves: hoy llamé y me dijeron que todavía no sabían nada”, dijo una vecina afectada por el inconveniente.

Entre las obras sociales de mayor cantidad de usuarios en la Región, una de las afectadas por la falta de red de convalidación de recetas es el IOMA; en tanto, se informó que las recetas de PAMI no están involucradas en el hackeo.