Cristina en TV, con críticas a la Corte, el campo y al Presidente

Cristina Kirchner reapareció anoche tras haber ratificado su decisión de no ser candidata “a nada” en las próximas elecciones. Lo hizo durante una entrevista televisiva -la primera como Vicepresidenta- en la señal C5N, desde donde repartió elogios al ministro de Economía, Sergio Massa, pero pidió revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, arremetió contra la Justicia y la Corte Suprema, en tanto que renovó sus críticas hacia el presidente, Alberto Fernández. También le pegó al campo.

“Hacer política en los sets de televisión y en los tribunales es lo más fácil que hay”, dijo, al empezar el diálogo de más de una hora con el conductor Pablo Duggan en el programa Duro de Domar, que midió más 10 puntos de rating.

Para la expresidenta, “la Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución del peronismo”, dijo y disparó: “Es una camarilla de tres personas. Vienen por el sistema democrático”.

Ante una pregunta sobre el fallo que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan de la semana pasada, insistió con el discurso de su “proscripción” como candidata: “Basta con una cautelar para suspenderme”, aseveró. Y, en referencia al fallo en su contra de 6 años de prisión por la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, remató: “Técnicamente estoy en libertad condicional”.

“ESTAMOS EN DIFICULTADES”

Luego, al analizar la crisis económica, admitió que “estamos en dificultades”, pero que el actual Gobierno del Frente de Todos (del que buscó mantenerse ajena durante toda la emisión) ha sido “infinitamente mejor de lo que hubiera sido si Mauricio Macri hubiese sido reelecto” en 2019.

En ese tramo, aprovechó para defender las medidas económicas durante su presidencia, incluido el cepo cambiario: “Se podían comprar hasta 2500 dólares por mes. Y me puteaban en colores. Hay que saber diferenciar. Si ahora se pudieran comprar 2500 dólares por mes, ¿quién podría comprarlos? Muy pocos”, reconoció.

Después analizó: “En una economía bimonetaria como la argentina, el endeudamiento vertiginoso que hizo el macrismo, la combinación con tasa alta de interés y la falta de dólares producen un proceso inflacionario”.

“MASSA AGARRÓ UNA PAPA CALIENTE”

En ese contexto destacó la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía: “Agarró una papa caliente”, afirmó e insistió: “Necesitamos revisar el acuerdo con el FMI. El año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares, solamente entre el Fondo, acreedores privados, deuda privada y sin contar organismos multilaterales”.

La Vicepresidenta subrayó también la necesidad de alcanzar un acuerdo “entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria, para ver qué hacemos con la economía bimonetaria, quién se lleva los dólares”.

Cristina Kirchner le apuntó además al campo. Fue cuando llamó a “definir un desarrollo industrial que permita exportar tecnología y valor agregado, porque eso implica salarios bien remunerados”, en lugar de “poner toda la expectativa en los precios de commodities” que, dijo, “son de carácter internacional, pero no te aseguran un flujo constante”. Porque, subrayó, “el sector agrícola no genera muchos puestos de trabajo ni salarios bien remunerados”.

DE LA TEORÍA DE LOS TERCIOS AL “ERROR DEL PRESIDENTE”

En términos electorales, Duggan le preguntó sobre un eventual desdoblamiento bonaerense, algo sobre lo que evitó pronunciarse. Solo se limitó a decir que esta es una elección “de pisos y no de techos”. A su juicio, lo importante es garantizarse el paso a la segunda vuelta: “Van a ser una elecciones atípicas, de tercios. No como en 2019. Lo que importa es, más que el techo, el piso. Para entrar al ballottage”.

La primera visita de la exmandataria a un estudio de televisión desde la campaña electoral de 2017 sucedió a la carta pública que difundió el martes último para ratificar que no competirá en la contienda electoral que se avecina. Coincidió además con el cuarto aniversario de aquel 18 de mayo de 2019 en el que postuló a Alberto Fernández como candidato presidencial del Frente de Todos.

Sobre aquella campaña que ganó Alberto Fernández, cuestionó que después de las PASO se cambió el manejo de las decisiones, del Instituto Patria a las oficinas del candidato presidencial. Y que eso le hizo bajar puntos al Frente de Todos. “Ahí se decidió decir que el dólar a 63 pesos estaba bien. Eso fue un error”, dijo.

Ante la insistencia sobre su candidatura, dijo: “Me parece que está muy claro. Hay compresión de texto en la gente. Ya lo había dicho el 6 de diciembre (después de la condena en el caso Vialidad). Yo no me manejo hormonalmente, me manejo con las neuronas”.

¿Por qué no pelear contra eso?, le preguntaron. “¿Y dejar al peronismo sin candidato en pleno proceso electoral? -retrucó ella- No, gracias. Yo quiero hablar lo más descarnadamente posible: en el año 19 cuando un 18 de mayo como hoy (por ayer) se vio aquel video en el que lo proponía a Alberto como presidente no fue algo porque sí o porque no nos alcanzaban los votos. Había que reagrupar todas las fuerzas, sumar los movimientos sociales, a la CGT que no se sabía si era peronista o macrista, a Sergio (Massa)… Máximo fue el gran artífice de ese acercamiento. Y fue una buena estrategia”.

No obstante, después buscó despegarse de la gestión de Alberto Fernández. Habló de una “regresión en la distribución del ingreso” y dijo que ella fue advirtiendo de los problemas que iba detectando.

Vaticinó que la campaña electoral “va a ser difícil” y que “ganar la elección dependerá de que volvamos a enamorar a la sociedad. Que entiendan que hubo un tiempo en que los argentinos tenían un buen salario, les alcanzaba para ahorrar”.

“Estamos viendo la complicidad del principal partido de la oposición con el aparato judicial”

En el epílogo de la entrevista, Cristina Kirchner se refirió con emoción ael atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre. Reconoció que aquel episodio le cambió la vida y enseguida disparó: “Estamos viendo la complicidad del principal partido de la oposición con el aparato judicial”, molesta por el avance de la investigación del caso y volvió a plantear que el frustrado magnicidio pudo haber sido planeado: “Todas las semanas iba gente a insultarme, hacían marchas. Y después del 1 de septiembre desaparecieron todos. ¿Cómo no querés que crea que fueron financiados, planificados”, se preguntó apuntándole al diputado Gerardo Milman, cercano a Patricia Bullrich.

Sobre su futuro político, la Vice dijo que será “una militante que hace todo lo que tiene que hacer para que a los argentinos les pase lo mejor que considero debe pasarles”, y confirmó su presencia en el acto del próximo 25 de mayo, cuando se cumplirán dos décadas de la asunción de Néstor Kirchner.