Cayó de un quinto piso y ya se recupera en su casa

Sofía Tummo, la joven de 21 años que el 28 de marzo pasado cayó al vacío desde un quinto piso, según entiende la Justicia Penal de La Plata, luego de discutir con su novio, que la habría arrojado por una ventana en un edificio de 44 entre 1 y 2, acaba de recibir el alta médica. Su caso, por qué no decirlo, confronta con cualquier estudio científico sobre las consecuencias de un evento de esas características.

Su propia madre, Guadalupe Espinosa Viale, no dudó en calificar su recuperación como “milagrosa”, luego de que pasara varios días en coma. “Nos habían dicho que estuviésemos preparados para lo peor”, mencionó aún conmovida.

Sin embargo, ahora todo es esperanza y alegría por tenerla otra vez junto a ella en el domicilio.

MEJORAR LA IMAGEN

En diálogo con EL DIA, la mujer contó que está en contacto permanente con su abogado, ya que, según adelantó, la causa sigue en pleno desarrollo y se ha previsto la declaración de algunos testigos propuestos por el acusado. Sin dudas, quiere mejorar su imagen y “echar por tierra” la idea de que se trata de una persona violenta.

Pero lo más dramático del relato de Guadalupe fue cuando reveló detalles de lo que Sofía tiene presente de aquella noche horrenda. “Ella me dijo que se acuerda de cómo él la miraba cuando se caía” y sostuvo que “le decía ‘por favor ayudame’”. Después de eso, vino el drama que le tocó vivir.

“Si uno la ve, a primera vista, casi no te das cuenta que tuvo semejante evento con este chico”, relató y agregó: “La verdad que no parece que se hubiera caído de un quinto piso”. No obstante, dijo: “Va a tener que hacer las rehabilitaciones de cada una de las partes del cuerpo que sí necesita”, concluyó.

UNA AYUDA DIVINA

Guadalupe reveló que, mientras se encontraba cuidando a su hija en terapia intensiva en el Hospital San Martín, se topó con una monja, que fue de “gran ayuda”.

Ella le dijo a este diario días atrás que “fue en 116 y 71. Me encontré una monja en el pasillo de terapia intensiva, que primero miré hacia el pasillo y no había nadie, esto fue lo que a mí me movilizó también, porque no creo en nada. Me voy a lavar las manos y de repente me agarra alguien del brazo y era una monja y me dice: ‘¿Por qué familiar estás acá?’, le digo ‘por mi hija’. Y me da una estampita con una telita y me dice ‘rezale a esta señora que es sanadora’”.

En esta misma línea, Guadalupe brindó mas detalles de lo ocurrido: “Lo hicimos con mi ex suegra, la abuela de Sofi, y a las horas de eso empezaron a sacarle tubos, a que ella está bien. Primero empezó con los signos vitales y nos empezaron a decir que iba a estar estable. Fue una recuperación milagrosa, en 18 días salió de terapia intensiva y tenía para meses. Rezamos y empezó a cambiar toda la situación de Sofía gracias a Dios”.

En un primer momento, el ahora detenido había declarado que la chica -con la que llevaba ocho meses de noviazgo- intentó quitarse la vida, pero una vez que Sofía pudo recuperar el conocimiento y hablar de lo sucedido apuntó de inmediato contra el joven. Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata lo arrestaron de inmediato y Espinosa Viale hizo entonces un contundente descargo en las redes sociales y, entre lágrimas, pidió justicia por su hija.