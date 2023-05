Con el uso de tarjetas, el comercio de La Plata espera repuntar las ventas

Los comerciantes de la Ciudad aguardan con esperanzas y expectativas que el anuncio del ministro de Economía de la nación, Sergio Masa, respecto a la suba de los límites de compra con tarjetas de crédito, anunciada ayer (ver pág. 5).

En una recorrida realizada por este diario, se pudo percibir que entre la crisis y los topes bajos con los que cuentan los clientes en sus tarjetas, el comercio está atravesando un momento complicado.

“La verdad es que se pierden muchas ventas con el problema de los límites de compra de las tarjetas de crédito, que terminan siendo la única forma de financiamiento que tienen los consumidores. A causa de la inflación, cualquier compra que se quiere hacer en cuotas termina siendo rechazada y terminamos perjudicados”, explicaron los comerciantes de calle 8.

“Todavía lo están implementando, algunos ya lo tienen y otros usuario no lo tienen ya disponible en la tarjeta. Creemos que este fin de semana y el de la semana que viene se va empezar a mover, además que la gente espera que cierre la tarjeta que está en los días entre 25 y los 30 así ya le entra al otro mes la primera cuota”, explicó Valentín Gilitchensky, presidente de la Comisión de Centros Comerciales de la Federación Empresaria La Plata (FELP).

En ese sentido, coincidieron desde un local de venta de electrodomésticos de calle 7: “el 98 por ciento de los clientes que vienen a comprar se encuentra con un rechazo de la compra en cuotas”, dijeron tras el anuncio de ayer por la tarde y creen que “el impacto se va a empezar a sentir recién en junio, porque ahora ya no hay plata y la gente ya compró con la tarjeta este mes y no tiene más plata”.

Sandra, dueña de un comercio que vende indumentaria infantil en calle 8, comentó que “antes hasta el día 15 de cada mes había movimiento, se vendía. Ahora, está cada vez más tranquilo, la gente no tiene para gastar en ropa. Ojalá que esta medida sirva para mover un poco más el consumo”.

Y aunque la esperanza es lo último que se pierde, algunos comerciantes no creen que la reciente medida resuelva los problemas de fondo. “La gente ya no está para endeudarse más. Le aumentan el límite de compra pero los sueldos siguen siendo los mismos ¿Cómo van a pagar la tarjeta? Está bien que hace dos años que no suben de forma automática los topes, pero si no hay un autocontrol en los consumidores, esto es pan para hoy y hambre para mañana”, opinó Guillermo Salvioli, presidente del Centro Comercial de calle 8.

Por su parte, Diego Piancazzo, directivo de la Cámara de Comercio e Industria La Plata, comentó que “es una herramienta que va a ayudar a todos porque hoy por hoy el único crédito que existe es el programa Ahora en sus distintas opciones, pero no más eso”.

Del lado de los consumidores, el uso de la tarjeta de crédito parece estar restringido a casos especiales como gastos en electrodomésticos que hay que renovar sí o sí y se pueden abonar en cuotas o a alguna compra de supermercado que se paga en efectivo tras el cierre de la tarjeta para “ganarle” a la inflación.

“Trato de no usarla porque siento que me puedo endeudar demasiado y no sé hasta cuándo voy a poder pagar las cuotas con la inflación cómo está. Estoy terminando de pagar un termotanque que tuve que cambiar y si bien las cuotas son fijas, se encarecen los gastos de todos días en comida y cada vez tengo menos resto para pagar la tarjeta”, dijo Ana Camaño, vecina del Centro.

Darío Mesa, de barrio hipódromo contó a la salida de un supermercado de la zona de la Estación de Trenes que “hago cálculos y vengo a hacer la compra del mes para pagarla con la tarjeta que ya cerró así la cuota me queda para el otro periodo y le empato a la inflación al menos”.

Vale destacar que los anuncios del ministerio de Economía incluyeron un incremento del 30 por ciento en los límites de compra en cuotas con tarjetas de crédito y del 25 por ciento para las operaciones de pago en una sola cuota.

En base a los datos que manejan en la cartera de Hacienda, serán más de 20 millones de argentinos que podrán comprar un 30 por ciento más, ya que por cada 10.000 pesos disponibles para comprar en un pago, se sumarán 3.000 pesos más de disponibilidad.

Por ejemplo, en el caso de una familia que cuenta con 50.000 pesos de crédito disponible en su tarjeta, ahora tendrá 65.000 pesos, en base a los cálculos que se adelantaron por las fuentes del Palacio de Hacienda en los últimos días.

Además, este aumento permitirá a las familias acceder con el Plan Ahora12 a más bienes.