Sumó otro resultado positivo y también ratificó que Boselli sigue siendo un eslabón clave

José Sosa fue titular y no desentonó. mejoró su nivel / prensa EDLP

¿Sirve? Obvio. ¿Cuánto? Muchísimo.

El punto sumado anoche por Estudiantes en territorio paulista ratifica el grato momento que disfruta el equipo de Eduardo Domínguez y, también, que está perfilado como para aspirar, con sólidos argumentos, a terminar como líder del Grupo C.

Jugando un gran primer tiempo, donde mereció irse en ventaja, y bajando bastante su producción en el complemento (en ese lapso sintió demasiado la salida de Mauro Boselli), el Pincha regresa a la ciudad sintiendo que Bragantino jamás lo acorraló. Sin bien le generó dos o tres situaciones de peligro (Daniel Sappa siempre respondió con eficacia), en ningún momento instaló la sensación de que estaba realmente cerca de convertir.

Los trabajos individuales de Santiago Núñez, Luciano Lollo (jugaron todo el partido y se mostraron sólidos) y de Mauro Boselli (sigue siendo un eslabón clave por su jerarquía para manejarse adentro del área rival) fueron los destacados de un equipo que sigue creciendo en su funcionamiento y al cual le están faltando variantes de primer nivel en su banco de suplentes.

Domínguez le dió la titularidad a Sosa y no desentonó. Lució más conectado con la trama del partido

La inclusión de José Sosa entre los titulares no resultó traumática ni mucho menos. Si bien no estuvo entre las figuras, el Principito esta vez no desentonó y lució más conectado con la trama del partido. Corrió mucho, ayudó en defensa ejercitando con aire el retroceso en innumerables ocasiones y hasta tuvo algunos toques de pelota interesantes que, en el primer tiempo, ayudaron a limpiar la construcción de varias jugadas.

el pincha se sintió cómodo y fue al ataque utilizando las bandas

Durante toda la primera etapa (lo cual representa un mérito del huésped), Estudiantes tuvo juego fluido y convicción para ir en busca del arco rival.

Jamás se lo notó incómodo o apremiado por el dueño de casa. Sin abusar de pelotazos largos, el Pincha utilizó ambos laterales para llegar al fondo y complicar a una defensa local que mostró gruesas limitaciones.

El gol estuvo mucho más cerca de Cleiton que de Pepi Sappa. El arquero brasileño alcanzó a rozar un tiro de Boselli que se estrelló en el palo derecho y significó la situación más clara de todo el capítulo.

LA SALIDA DE BOSELLI LE HIZO MAL Y TODO LE COSTÓ MUCHO

El cambio de Méndez por Boselli significó un freno a las intenciones ofensivas del León. Perdió ambición porque lució retrasado y se quedó sin su única referencia en la línea de ataque.

El segundo tiempo sirvió para desnudar las carencias de Bragantino a la hora de buscar la victoria. Fue tibio en su búsqueda, sin peso real adentro del área y allí radica buena parte del optimismo Pincha de cara a la revancha que tendrán en el estadio UNO.

El ciclo de Domínguez sumó en un país históricamente complicado un capítulo más de aristas positivas. No perdió, jugó mejor que su rival en toda la primera etapa y en la segunda, cuando perdió protagonismo ofensiva, se manejó con oficio y sano criterio empujado por sus defensores. Los números le sonríen, pero la mayor satisfacción radica en dar señales inequívocas de que sigue madurando como equipo.

En la prueba considerada como la más exigente de la fase de grupos estuvo a la altura, no tuvo timidez ni miedo de ensayar su juego. Le sigue faltando una mejor compañía para Boselli y, además, apellidos entre los relevos que generen la ilusión de provocar un salto de calidad.

Domínguez acomodó lo que heredó de Abel Balbo. ¡Vaya si lo acomodó! Cerró grietas en la retaguardia, adoptó con firme convicción la línea de cinco atrás, volvió a lograr que Fernando Zuqui se sienta importante y, como yapa de incalculable valor, su perfil profesional les cae fenómeno a los hinchas.