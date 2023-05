DLocal niega “causa abierta” en la Justicia argentina

La tecnofianciera uruguaya dLocal, considerada el primer “unicornio” de ese país, insistió ayeren que no han recibido ninguna “causa abierta” por parte de la Justicia argentina tras una informaciones periodísticas de que aseguran la apertura de una investigación por supuestas irregularidades.

“Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia. Nuestros abogados no. No se ha recibido nada de nada afuera, nada fuera de lo normal”, afirmó una fuente de la empresa.

En ese sentido, destacó que en dLocal “continuamente hay puntos de investigación” y que en caso de que la Justicia de Argentina requiera información sobre sus operaciones desde la empresa están “totalmente abiertos a colaborar”.