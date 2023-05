Para Sebastián Villa, la mejor defensa es un ataque: denunció a su expareja

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa aseguró ayer ser inocente al declarar en el juicio que le sigue como acusado de haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning, y dijo era ella quien lo “arañaba” y “golpeaba” y que hasta lo amenazó con “dañar su carrera” si no le daba 150 mil dólares.

“El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí”, dijo el delantero “xeneixe”, al iniciar su declaración ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, que lo juzga por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” a su expareja Daniela Cortés.

Minutos antes de las 12, Villa se levantó de su asiento y por única vez esbozó una sonrisa al responderle a la jueza que quería declarar.

Luego de acomodarse frente al estrado, vestido con un buzo canguro negro y pantalón blanco con zapatillas del mismo tono, el delantero dijo sus primeras palabras en el juicio que se le sigue desde el 17 de abril último y apuntó contra su expareja, también colombiana, de quien dijo que era “celosa” y “manipuladora”.

El futbolista, que ayer participó de la derrota de su equipo frente a River en el superclásico que se disputó en el Estadio Monumental, afirmó que “estaba enamorado” de ella y que la conoció en 2018 cuando él era jugador del Tolima de Colombia, previo a su pase al equipo argentino.

No obstante, al hablar del vínculo y las agresiones, dijo que quien era víctima de violencia era él: “Me arañaba; yo usaba manga larga por vergüenza para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa”.

El futbolista, que en la audiencia de hoy estuvo acompañado por familiares y un amigo, recordó que, cuando fue comprado por el club de La Ribera, empezó a convivir con Cortés en un departamento de Puerto Madero, aunque ella regresaba cada dos o tres meses a Colombia para estudiar y estar con su hija.

En un tramo de su declaración, Villa hizo referencia al momento en el que cobró un porcentaje del pase, unos 400 mil dólares, con los que compró departamentos en Medellín que escrituró a nombre de la hermana de Cortés, llamada Sabrina.