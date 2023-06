La historia de Benjamín, el niño que llegó a La Plata en busca de un sueño: conocer a los jugadores de Gimnasia

Este martes, Gimnasia enfrentará desde las 20.30 a Huracán en el marco de la fecha 20 de la Liga Profesional. Por eso, Benjamín, un hincha del Lobo de tan solo 12 años, llegó junto a su familia desde Mar del Plata para alentar a Gimnasia y pasar su cumpleaños en el Bosque.

"Nació prematuro y desde la cuna ya eligió y se enamoró del Lobo", aseguró su madre Estefanía. Asimismo, ella aseguró que este año el chico no pidió un cumpleaños, sino que "quería festejarlo en su Club, con su gente y con los pibes". "Él se ve reflejado en ellos", reafirmó la madre.

Asimismo, Benjamín hizo un cartel donde dice: "Vine a pasar mi cumple al Bosque, soy Benja de Mar del Plata. Quiero una camiseta de mi amado Lobo!!! Quien me la regala o me la firma?". En ese sentido, la madre expresó: "Si se puede, él quiere sacarse una foto, entrar a la cancha con ellos o que le den una camiseta. Viene a ver al Lobo desde la panza, ama al Club y quiere jugar acá".

Con cambios, Gimnasia se prepara para recibir al Globo

Por lo pronto, es un hecho que Bautista Barros Schelotto no podrá volver a la formación titular, ya que no terminó de recuperarse de la lesión que lo marginó de los últimos dos encuentros. Por eso, Guillermo Enrique volverá a custodiar el lateral derecho. En tanto que por la izquierda, se espera una confirmación acerca de la ausencia de Matías Melluso quien terminó con una molstia el partido del jueves. Rodrigo Gallo tendrá un lugar en la lista de concentrados y no hay que descartar su inclusión ante el conjunto quemero.

En la mitad de la cancha, Agustín Bolívar tiene chances de jugar al lado de Ignacio Miramón y Alan Lescano asoma como titular. Tampoco habría que descartar que Franco Soldano y Eric Ramírez regresen a jugar por las bandas en un dibujo 4-2-3-1. Tampoco hay que descartar a Benjamín Domínguez, aunque su regreso (más allá del buen ingreso con Goiás) sería paulatino. Los titulares en Brasil (Antonio Napolitano, Maximiliano Comba, Alexis Steimbach y Franco Torres) no redondearon un buen partido y no lograron dar un paso adelante para pelear por su continuidad dentro de la formación titular.