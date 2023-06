De qué se trata la nueva estafa para apoderarse de tu cuenta de Netflix: ¿Cómo engañan a los usuarios?

Avances y cuidados en el uso de las herramientas para la tecnología van de la mano. Ahora, se advierte que con apenas un engañoso mensaje te pueden robar y manipular tanto el usuario, como la contraseña de tu la cuenta de Netflix para venderla. Así, por estos días, las estafas virtuales están a full, y no se limitan a las compras on line o las tarjetas de crédito, ya que además se ha descubierto una nueva y maliciosa forma para robar las cuentas de Netflix.

Está circulando una curiosa estafa virtual que se aprovecha de la inocencia de los usuarios para robarles la plataforma: Lo que hace es clonar la página web de Netflix, para copiar el nombre de usuario y la contraseña, y luego poder utilizarla a su antojo.

Prestemos atención: Las víctimas de la estafa en cuestión, reciben un mensaje de texto en el que se les advierte que tienen suspendida la suscripción a Netflix. En el mismo mensaje se les ofrece una página web, desde la que "supuestamente" pueden hacer el trámite para la reconexión. Ahí, los mencionados SMS parecen legítimos, y están acompañados de varios enlaces que piden las credenciales de inicio de sesión. Asimismo, vale destacar que, la web fraudulenta a la que derivan al usuario es muy parecida a la original, utilizando los mismos colores, logos y tipografía.

Entonces, cuando un usuario cae en la trampa y brinda los datos solicitados, los estafadores virtuales roban la cuenta de Netflix, y se la venden a otras personas. Por eso es muy importante estar alerta en este sentido para evitar entrar a páginas web desde mensajes dudosos o no del todo claros.

En este sentido, desde Netflix advirtieron que se deben tomar ciertas precauciones para no caer en estas trampas, aclarando que, caso de una suspensión del servicio, inevitablemente, la plataforma avisa con tiempo de anticipación antes de cancelar la cuenta. Por otra parte, también se recomienda, como protección general a las estafas virtuales, no publicar datos personales como DNI, dirección, número de teléfono, etc. En manos incorrectas, pueden generarte un gran perjuicio.

Finalmente, bueno es saber que, la contraseña debe ser segura: para todos los usuarios se recomienda que tenga al menos 12 caracteres, entre los que debe haber letras mayúsculas y minúsculas, símbolos y números. También se debe evitar usar las conexiones de WiFi públicas de acceso libre.