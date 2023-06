VTV, licencia y scoring: qué hay que saber antes de salir a la calle

Las normas de tránsito están en constante revisión para garantizar una circulación más segura posible. En ese marco este año empezaron a regir nuevas reglas que los automovilistas deberán acatar para evitar las infracciones.

Una de las novedades que busca disminuir el número de accidentes es la sanción de la ley de alcohol cero al volante en rutas nacionales, mediante la que quedó prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre.

Pero además de los corredores de gestión nacional, desde el mes de enero en la provincia de Buenos Aires desde ya rige una ley de características similares, por lo que ya no hay un mínimo de tolerancia de ingesta de alcohol y en los conductores que circulen en las calles y caminos bonaerenses.

Otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de circular tiene que ver con la utilización de los dispositivos móviles. Si bien están prohibidos desde hace años, la novedad tiene que ver con el modo de controlar su uso, antes solo los agentes de tránsito tenían la potestad de sancionar a los conductores que usaran su teléfono mientras manejaban, pero desde hace unos meses esta infracción también puede ser registrada mediante fotomultas.

El único motivo por el que los automovilistas quedan eximidos de las sanciones es cuando el teléfono está siendo usado como una herramienta de navegación, es decir como GPS. Pero siempre y cuando lo lleven en el soporte adecuado, si lo sostienen en las manos o lo llevan sobre su falda también serán sancionados.

El Domicilio Vial Electrónico

Un cambio sustancial que comenzó a regir este mes en la provincia de Buenos Aires fue la incorporación del “Domicilio Vial Electrónico” (DVE), requisito que desde el 1 de junio pasó a ser de carácter obligatorio para obtener la licencia de conducir o realizar la VTV.

De esta manera a partir de la Resolución Nº 125/2023 emitida por el ministerio de Transporte bonaerense todos los ciudadanos menores de 70 años -para los mayores es optativo- que quieran llevar a cabo gestiones en las plantas de VTV, centros emisores de registros para conducir, y otros trámites administrativos, deberán contar con el DVE. El mismo se puede tramitar desde la web www.gba.gob.ar/transporte o de forma presencial, en los Centros de Emisión de Licencias de Conducir, Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provincial o Talleres de Verificación Técnica Vehicular.

Según indicaron, la implementación de esta nueva medida “mejorará y agilizará los tiempos en los procesos administrativos, además de brindar mayor seguridad en términos jurídicos a usuarios y usuarias”. Otro de los aspectos positivos será que permitirá “una comunicación más fluida para los avisos, citaciones, intimaciones, notificaciones y otra información que facilita los mecanismos de gestión a los ciudadanos”, indicaron.

La VTV

Tal como se precisó, el novedoso “domicilio vial electrónico” para poder concurrir a los galpones de la VTV se volvió un requisito obligatorio, pero no el único. Además del DVE, tal como se acostumbra, al hacer la revisión los conductores deben presentar la cédula de identificación del vehículo -“cédula verde”-, y su propio DNI. En tanto, en caso de corresponder también tienen que presentar la tarjeta GNC y si hubo un cambio de titularidad reciente, el C.U.I.T. De ser la primera verificación. Por último también se debe añadir a la carpeta el Título de Propiedad del Automotor.

Una de las modificaciones que sufrió la verificación técnica vehicular fue la de su tarifa. En los que va del año el costo se duplicó. Desde el mes pasado los valores quedaron a $1.920 para motos; a $6.400 para vehículos livianos de hasta 2.500 kg; a $11.520 para vehículos pesados más 2.500 kg; a $3.200 para remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg; y a $5.760 para remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg.

En ese marco, cabe destacar que desde las oficinas de la VTV informaron que durante el 2022 en la ciudad de La Plata uno de cada tres vehículos no pasaron la verificación. Las irregularidades más comunes fueron detectadas en torno al sistema de suspensión, el sistema de frenos, el sistema de dirección y tren delantero.

Pero el primer puesto de irregularidades se lo llevó el estado de las luces reglamentarias. El análisis de las inspecciones del año pasado arrojó que se contabilizaron un total de 437.280 irregularidades sobre las luces reglamentarias -tanto en soledad como en combinación con otras imperfecciones.

El sistema de Scoring

A fines del 2022 la provincia de Buenos Aires se adhirió al sistema de scoring, un mecanismo a partir del que se le otorgan 20 puntos a cada conductor, cuando este comete infracciones además de la multa se le quitan puntos y cuando llega a cero pierden la licencia.

Si bien aún no comenzó a regir, las autoridades bonaerenses ya detallaron como funcionará y cuál será la escala de sanciones. En ese sentido indicaron que a aquellos que circulen con licencia vencida se le descontarán 5 puntos; a los motociclistas que no utilicen casco, también 5 puntos; otra de las infracciones que restará 5 puntos será no respetar los semáforos.

Por otro lado, circular sin la RTO le costará a los automovilistas la quita de 4 puntos; misma sanción para los que no cuenten con corretajes de seguridad. Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos tendrá una sanción de 10 puntos.

En caso de no respetar los límites de velocidad hay dos tipo de sanciones, si se hace por el 30 por ciento se quitarán 5 puntos y si es por más del 30, 10 puntos. Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida tendrá la pena máxima de 20 puntos al igual que la participación u organización en la vía pública de competencias no autorizadas de destreza o velocidad.

En el momento en el que pierdan todos los puntos, los conductores quedarán inhabilitados para conducir. Si se trata de la primera vez será por 60 días, la segunda vez por 120 días y la tercera por 180 días.