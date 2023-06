Cortan la luz para robar y maniatan a un vecino en un barrio de La Plata acorralado por la inseguridad

La Chiquita es un barrio de City Bell que todavía se está constituyendo, con casas que aún están en obra y otras que ya están habitadas por vecinos que pudieron cumplir el sueño de la casa propia. Sin embargo, a pesar del logro, ahora atraviesan por una pesadilla porque, según sostienen, viven bajo el asedio de los delincuentes.

Según denunciaron en diálogo con EL DIA, de un mes a esta parte sucedieron cuatro violentos ataques delictivos a viviendas. El caso más recordado es el que sufrió un joven en las inmediaciones de su casa, en 446 y 135. Allí, en horas de la noche irrumpieron delincuentes que lo ataron de pies y manos y le apuntaron con armas de fuego para robarle unos pocos pesos que tenía en la finca.

Por otro lado, hace apenas unos días un grupo de hampones se metió en el terreno de una vecina y hasta cortaron la luz para facilitar la tarea delictiva. Gracias a que sonó una alarma, y para alivio de la víctima, el golpe no pudo ser concretado. No obstante, los malvivientes le dispararon dos veces a un perro y si bien no lograron impactarlo, los estruendos fueron suficientes para atemorizar a todo el barrio. Tal es así que hubo alrededor de 18 llamados al 911.

“Los policías vinieron. Llegaron como cinco patrullero. Pero otra vez los delincuentes se fueron. No pudieron agarrarlos”, contaron.

“El barrio es un loteo, está prácticamente constituido, tiene una asamblea y la idea es contratar un guardia. Primero empezaron robando cosas chiquitas, un trompo, una bici... Pero ahora se meten en las casas de las familias. El robo más violento fue el que sufrió el hombre”, afirmaron. En ese sentido, reclamaron “medidas de seguridad”. “Nos hemos reunidos con autoridades policiales de City Bell que luego fueron desplazadas. Necesitamos respuestas oficiales por esta ola de robo”, señalaron.