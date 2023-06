Inquietud por problemas edilicios en facultades

Son miles los estudiantes que “habitan” día a día en las unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para completar sus estudios superiores, pasando muchas horas y gran parte de la semana en las instalaciones de las casas de estudios. Sin embargo, muchos manifiestan su preocupación por las condiciones hasta “inhóspitas” en las que se encuentran los edificios, aducen, por falta de mantenimiento.

En una recorrida por las distintas facultades de la UNLP, tanto agrupaciones como estudiantes hablaron ante este diario sobre la falta de servicios básicos como calefacción, además de problemas edilicios como humedad en las paredes y techos rotos en las aulas. Por ejemplo, en Ciencias Agrarias y Forestales, donde las bajas temperaturas ya se sienten con el invierno al acecho.

En tanto, en la facultad de Periodismo y Comunicación social se puede observar que recibe a sus estudiantes y docentes con una imponente grieta sobre el primer piso que da a la puerta de entrada de la casa de estudios, mientras la falta de calefacción obliga a los estudiantes a presentarse en los pasillos con mucha ropa de abrigo. “Estamos muy preocupados por la situación en las aulas; tenemos ventanas atornilladas que no se pueden abrir ni siquiera para ventilar”, aseguró una estudiante que prefirió no dar su nombre, y agregó que este no es el único problema que presenta la facultad: “No sabemos en que se gasta el presupuesto, no tenemos equipamiento para el programa -radio perio- donde tenemos que traernos los auriculares nosotros. Y en materia de seguridad, éste -donde está la facultad- es un barrio picante, venimos reclamando que se refuercen las medidas y solo agregaron cuatro cámaras de seguridad en la entrada, cuando en las esquinas del predio a compañeras le robaron el celular a plena luz del día”, finalizó.

mobiliarios varios

En el caso de la facultad de Ciencias Exacta la falta de mantenimiento, según denuncian estudiantes, pone en evidencia “problemas estructurales y nula planificación en obras que dejan un mobiliario con escaleras linderas a una pared de material, vidrios rotos, falta de iluminación en pasillos, baños clausurados y materiales en desuso apilados en rincones del edificio”. Mencionan también la biblioteca donde “abunda la humedad y malas condiciones” para que los alumnos puedan usar ese importante espacio de estudio e investigación.

A los reclamos por las instalaciones con daños variados, que no presentan una solución de “manera inmediata”, se le suman la falta de insumos higiénicos en los baños, como son las quejas que se presentan en la facultad de Ciencias Médicas, que tiene varias sedes donde se cursan las distintas carreras que pertenecen a la facultad como “el pabellón” en el Hospital San Martín o la Escuela Universitaria De Recursos Humanos del Equipo de Salud (Eurhes) donde se dicta clases, entre otras, de la carrera de nutrición. En ambas aparece también el reclamo de docentes, que manifiestan la falta de proyectores y equipamiento para llevar adelante las cursadas.

En el edificio central de calle 60 y 120 además de la falta de aulas para tantos alumnos, problemática presente desde el inicio de las cursadas de 2023, las quejas son por el mantenimiento de ascensores y la reciente obra de ampliación y reparación del 5to piso, lo que está generando malestares entre los más de cuatro mil estudiantes que transcurren las aulas por día.

Superpoblación en las aulas

El abultado número de estudiantes que ingresan año a año en las facultades de la Universidad está generando en el último tiempo reclamos de los centros de estudiantes por ampliaciones y nuevos edificios para que nadie se quede sin cursar o tenga que acudir a escuchar las clases desde el pasillo.

En este sentido, tanto las conducciones de la Facultad de Psicología y Derecho, ambas pertenecientes a la agrupación Franja Morada , presentaron sus reclamos ante las autoridades de las respectivas unidades académicas donde explican sobre “las falencias para adaptarse a las nuevas necesidades educativas y al caudal de estudiantes y la necesidad de mejorar el estado actual de los edificios para el uso diario de los espacios comunes y ampliar en un nuevo edificio con más aulas” para el dictado de clases .

Seguridad

Finalmente, no cesan los reclamos por la falta de seguridad en la zona de las facultades donde han ocurrido episodios en el transito cotidiano de los estudiantes, en las inmediaciones a las casas de estudio linderas al bosque platense.

En la sede oeste que ubica a las facultades de Exactas e Ingeniería que comparten lugar para guardar bicicletas, denunciaron el robo de al menos cinco rodados de estudiantes de estas unidades académicas.

Hechos de inseguridad que se suman al robo de celulares, en algunos casos con elementos punzantes a estudiantes de las facultades del Ex BIM 3 donde se encuentran Humanidades y Psicología que llevan adelante un profundo debate por la decisión del gobierno municipal de trasladar la “zona roja” a las calles linderas del predio.