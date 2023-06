El discurso de Cristina desató otra dura crisis en la interna oficialista

“Victoria (Tolosa Paz) y yo aceptamos integrarnos en función de la unidad que se había logrado, para que todos los sectores estén dentro”, justificó ayer a este diario Santiago Cafiero la estrategia que adoptaron los dirigentes cercanos a Alberto Fernández en el cierre de listas de Unión por la Patria (UP) que el último lunes fue duramente cuestionada por Cristina Kirchner, provocando un nuevo maremoto en el oficialismo cuando se preveía un ordenamiento interno en torno a la candidatura presidencial de Sergio Massa.

Tanto el canciller como la ministra de Desarrollo Social salieron ayer a responderle a la Vice pero también al kirchnerismo en general, por las duras críticas que recibió el Presidente y su entorno primero por dar impulso de las PASO a través de la postulación de Daniel Scioli y luego con las frenéticas negociaciones registradas entre el viernes y el sábado pasado que sellaron la frágil “la unidad”.

El mayor foco de conflicto fue el armado de la nómina de candidatos a diputados por Provincia. Durante la víspera, de hecho, fue la senadora provincial Teresa García la que dijo que ambos funcionarios no “merecían” integrar esa lista de por el principal distrito del país.

Antes había sido el propio canciller el que había lamentado el discurso de Cristina en el Aeroparque metropolitano al considerar que “dar versiones sobre cierres de listas no contribuye en nada”. Más tarde reivindicó ante este medio que “la mejor manera de ampliar el espacio era con una PASO, como plantearon también otros integrantes del Frente como Grabois, por ejemplo. Pero cuando se acordó un camino de unidad tuve una responsabilidad militante de acompañar la decisión y ponerme a disposición del espacio”.

Durante su alucución del pasado lunes la Vice cuestionó los lugares a los que accedieron en la oferta electoral de UP los funcionarios ligados al Presidente e incluso confirmó la conversación que mantuvo el domingo por la noche con Scioli luego que trascendiera que el embajador argentino en Brasil consideraba una “traición” la decisión del Presidente de bajar su candidatura presidencial horas después haberlo respaldado en una cena en “La Ñata”. Se trata de la tertulia que los reunió luego del lanzamiento del exgobernador en el teatro ND Ateneo durante el atardecer del último jueves.

En el “albertismo residual”, con todo, sacaron pecho luego del cierre de listas al considerar que privilegiaron la unidad del armado oficial y en última instancia el Presidente logró incluir al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la fórmula presidencial.

Ruidos de “guerra”

Si bien UP irá a los comicios del 13 de agosto con una “PASO testimonial”, ya que también competirá Juan Grabois como candidato presidencial, hasta el lunes al mediodía había cierta concordancia en cómo se habían cerrado las negociaciones en torno a la postulación de Massa.

Por eso en Casa Rosada retumbaron como “tambores de guerra” los dichos de Cristina. “Hicimos política. No entendemos a quien agredimos con eso”, se excusaba un estrecho colaborador del Presidente frente al reverdecer de la interna sin fin del oficialismo.

Tolosa Paz, otra de las apuntadas por la exmandataria, también salió a justificar las negociaciones que terminaron abortando la inscripción de la efímera lista “Unidos Triunfaremos” que la llevaba como precandidata a la Gobernación al asegurar que “había que darle cauce a un peronismo” que no se siente “representado por La Cámpora”. Luego se refirió al “palazo” que, a su entender, le propinó Cristina y que consideró que “será parte de un dolor que no se me va a borrar fácil. Pero que voy a seguir trabajando”.

Es que en Balcarce 50 consideraron que los dichos de Cristina más que apuntar contra el Presidente intentaban contrarrestar las críticas del kirchnerismo duro al pacto que ésta había sellado con Massa al bendecir su “candidatura de unidad”. Atentos al creciente malhumor de los militantes “más ideologizados”, tanto la Vice como su hijo Máximo decidieron “bendecir” a último momento la fórmula de Grabois sin exigirle que arme su propia boleta. Pero esa estrategia pareció insuficiente y en el acto realizado en el Aeroparque la Vice decidió revelar los dimes y diretes que terminaron con la unción de Massa como presidenciable, un dirigente al que siempre se lo miró con desconfianza entre los sectores más radicalizados del cristinismo.

En el entorno del Presidente atribuyeron los pases de factura de la fundadora del Instituto Patria al malestar que le generó la disputa previa al cierre de listas. Mientras, anoche Alberto Fernández coincidió con Massa en la asamblea de la construcción y le dijo a los empresarios que el ministro-candidato será “el próximo presidente”.

Quizás para intentar contener la nueva tensión del armado oficial, Rossi convocó para hoy a las 10 a su primera reunión de gabinete. En teoría se haría presente el Presidente. No está confirmado que sea de la partida Wado de Pedro, un “enemigo íntimo” del jefe de Estado, a quien la Vice respaldo en su mentado discurso del último lunes.