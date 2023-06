El tenista de La Plata Tomás Etcheverry se erigió en la gran revelación de Roland Garros, puesto que en su segunda participación (el año pasado perdió en la ronda inicial) hilvanó cuatro triunfos consecutivos ante el británico Jack Draper (55), el australiano Alex De Miñaur (19), el croata Borna Coric (16) y el japonés Yoshihito Nishioka (33), todos sin haber cedido ningún set.

El tenista platense, ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, jugará no antes de las 10 (hora de Argentina) en el tercer turno de la cancha central Philippe Chatrier del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne y con televisación de ESPN.

El argentino, de 23 años, intentará prolongar su excelente momento en París ante un rival de categoría que perdió en semifinales en 2021 ante el griego Stéfanos Tsitsipas y en 2022 frente al súper campeón español Rafael Nadal, ausente este año por una lesión que lo tiene a maltraer desde febrero pasado.

Hace cinco años, Tomás Etcheverry era un joven lleno de ilusión, que soñaba con algún día enfrentarse mano a mano con los mejores del tenis en los escenarios más tradicionales y prestigiosos del deporte blanco.

Y ya en aquel momento, en una de sus primeras visitas a la redacción de este matutino, el pibe nacido en La Plata tenía en claro que sólo el sacrificio lo llevaría a los primeros planos.

Con una madurez necesaria para cualquier deportista que desea ser profesional, Etcheverry explicaba las cosas que debía dejar de lado para seguir creciendo en su incipiente carrera.

“Durante estos años me he perdido muchas cosas de un chico de mi edad. Cumpleaños de quince, salir a bailar, e inclusive no fui al viaje de egresados con los compañeros de mi escuela; aunque cuando estoy por la ciudad trato de reunirme con mis amigos”, remarcaba con 18 años. “Pero no me quejo. Yo elegí esto y sé que hay que sacrificarse”, concluía quien estaba a horas de debutar en Villa María, Córdoba, en un torneo Future F2.

Aquella no era una semana más para Tomás. Venía de sus mejores días en el tenis profesional, ya que arrastraba semifinales en el torneo de Brasilia (Future F3), además de conseguir el primer título rentado, al quedarse con el dobles junto al brasileño Thiago Seyboth Wild, víctima nada más ni nada menos que de quien será ahora su próximo rival, pero en Roland Garros.

Aquella gran actuación le permitió al platense en su momento ascender 137 puestos en el ranking de la ATP, y meterse, por primera vez, entre los mejores 800 del circuito.

Mucho tiempo pasó desde aquel 21 mayo del 2018. Lo cierto es que, como si fuera un guiño del destino, y también producto del enorme esfuerzo, aquel pibe de 18 años se convirtió en este joven de 23, que ahora tendrá la chance de seguir escribiendo historia grande en un torneo enorme. Y nada más ni nada menos que tomándose revancha de quien dejó en el camino a su compañero del primer título rentado obtenido en su carrera, el japonés Yoshihito Nishioka.

Sin dudas, el sacrificio valió la pena. Y la elección de aquel pibe lleno de ilusiones, resultó la correcta.