Tomás Etcheverry dio un nuevo golpe en Roland Garros, y tras planchar al japonés Yoshihito Nishioka en sets corridos, y con autoridad en el segundo y tercero, se clasificó para jugar los cuartos de final, lo que significa que el platense se encuentra entre los mejores ocho tenistas del Abierto de Francia.

A pesar que el triunfo quedó encaminado en el segundo set, ni bien ganó el último punto, ese que bajó la cortina del partido, Tomy se arrodilló sobre la cancha de polvo de ladrillo y con lágrimas en los ojos, levantó las manos en dirección al cielo... El gesto, habitual en él, es en recuerdo a una persona en particular: su hermana “Magui”.

“Siempre le pido fuerzas y siento que ella me las da: Hoy, antes de un saque, dije ‘Magui, por favor ayudame’ y metí un ace”, confesó la gran revelación del Gran Slam que se está desarrollando en Paris en declaraciones brindadas ni bien terminado el juego y antes de retirarse camino al vestuario, donde continuó festejando con sus allegados.

Tomás sufrió la perdida de su hermana en septiembre de 2022, quien a los 32 años falleció víctima de un cáncer de mama, cuando él estaba preparando su intervención en el torneo ATP de Tel Aviv.

Deportivamente, eran otros tiempos, porque Tomy estaba dando los primeros pasos en el deporte que este año lo incorporó a su primera plana en base a un sostenido crecimiento, que lo hizo escalar en el ranking ATP hasta una estatura que pocos esperaban.

En medio del dolor que significó la muerte de su hermana, el platense que mañana, en la próxima instancia del segundo Gran Slam de la temporada, se encontrará con el alemán Alexander Sverev, número 27 del mundo, le ganó al ruso Aslan Karatser, y al término del partido se encargó de confirmar la pérdida: “Me gustaría dedicar esta victoria a mi hermana, a la que perdí hace unos días. Es muy especial para mí poder dedicarle este triunfo a ella”.

“No caigo. Recibí mucho aliento en toda la semana, un montón de gente de Argentina que me escribió, muy agradecido con todos. Muy contento de poder compartir con todos ustedes. Estoy jugando el mejor tenis de mi vida, espectacular. Intenté enfocarme en este punto porque si uno piensa más allá se pone tenso, nervioso y se complica. Pero estoy orgulloso de cómo resolví el partido”, manifestó el argentino que más lejos ha llegado en Roland Garros 2023.

“Es difícil tener toda la concentración en el punto a punto cuando estaba tan cerca y él estaba con algún problema. Pero lo intenté y sabía que tenía que jugar bien y me concentré en eso”, agregó quien aterrizó en cuartos de final sin haber perdido un set.

“Es el momento más feliz de mi vida”, dijo cuando le entregaron el micrófono para hablarle al público.

“Venía entrenando muy bien, ni bien llegue a Roland Garros me sentí impecable, me quise enfocar, intenté mantenerme”, recordó, y cuando se le hizo referencia al próximo rival, Alex Zverev, reconoció que “millones de veces lo vi, porque me lleva un montón de tiempo, pero va a ser cuartos de final de un Grand Slam y el partido, claro que va a ser durísimo y para ganarle tendré que jugar muy bien”.

El platense volvió a ser protagonista central en Roland Garros, y va por más.