El Presidente habló de corrupción y avivó la interna en el FdT

“No nos hemos enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de los empresarios, no entregamos obras a nuestros amigos”. Con esas palabras, el presidente, Alberto Fernández, le apuntó ayer a los funcionarios corruptos, y marcó un punto de distinción entre su gestión y la de Cristina Kirchner? “Acá hay un Presidente y muchos funcionarios que se van a su casa igual que cuando llegaron, ninguno más enriquecido”, insistió el jefe de Estado al encabezar la inauguración de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de articulación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional que presentó en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete y precandidato presidencial, Agustín Rossi.

Este acto se dio un día después de que un juez sobreseyera a la expresidenta en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se han investigado maniobras de lavado por parte del empresario Lázaro Báez, que fue amigo de la familia Kirchner y uno de los principales contratistas de sus Gobiernos.

Ya en mayo pasado, en una entrevista Fernández señaló que la vicepresidenta “no es corrupta”.

En plena interna del Frente de Todos, las interpretaciones sobre los dichos del Presidente echaron a correr. Y es que Fernández volvió a meterse con la corrupción, un tema sumamente sensible para kirchnerismo.

Por eso sus dichos no cayeron nada bien en el entorno de la expresidenta, que mantiene el diálogo roto con el mandatario. Los laderos de la Vice hablaron de palabras “sinuosas” y “ambiguas” que “buscaron decir algo sin apuntar directamente”, según hicieron trascender.

Cerca del Presidente, en cambio, descartaron que la referencia haya sido al kirchnerismo: “Es obvio que se refería a (Mauricio) Macri, sin ninguna duda. Fue clarísimo”, respondieron.

Lo cierto es que las nuevas declaraciones de Fernández llegaron pocos días después de la entrevista en la que, si bien no consideró que su Vice sea corrupta, deslizó que tal vez “alguna razón le quepa” a quienes entienden que Cristina Kirchner incurrió en “imprudencias éticas muy graves”. Ayer pareció volver sobre el tema al advertir: “Nunca nadie cuestionó nuestra ética y nuestra moralidad”.

Agregó sobre esa idea: “Cuando uno ve firme la ética en los niveles más altos de gobierno parece desparramar para abajo. Parece permear hacia abajo. Parece que arriba no perdonan el robo”, y rescató una definición de ética del cantante Litto Nebia: “Quisiera poder descansar en paz antes de morir”, recitó y reflexionó: “Poder irnos a dormir en paz con nuestra conciencia cada noche es saber que hemos actuado éticamente bien, que no somos cómplices de un desfalco. Eso nos permite dormir en paz cada noche y tener la conciencia limpia”.

Después de prometer que cuando termine su mandato -el 10 de diciembre- va “a mandar a todos los diarios” su declaración jurada de bienes, reforzó: “No hay espacio para la corrupción; no es algo tolerable; es algo absolutamente intolerable”.

En tanto que también planteó la necesidad de “ser inflexibles y terminar con los vicios de la sociedad argentina que aparecen en la administración cuando se manejan recursos públicos”, para después rematar: “Siempre la corrupción alguien la paga. Uno que se corrompe, nos salpica a todos”.