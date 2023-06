L-Gante dos horas cara a cara con el fiscal: "Yo no secuestre a nadie, nada que ver"

El cantante de cumbia 420 Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, fue indagado esta tarde, negó las acusaciones y ofreció una explicación "detallada" durante más de dos horas ante el fiscal que lo investiga por las presuntas amenazas y la privación ilegítima de la libertad de dos personas en mayo pasado tras una pelea a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

"Negó las acusaciones, dio una explicación detallada y explicó todo. Dio detalles y aportó pruebas de video", explicó a la prensa el abogado defensor Alejandro Cipolla, quien añadió que L-Gante seguirá alojado, por el momento, en Quilmes, aunque tiene previsto pedir la excarcelación y también un cambio de carátula.

L-Gante fue trasladado pasadas las 5 de esta madrugada desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes donde pasó dos noches detenido, hasta la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, ubicada en la calle Balcarce 315 de esa localidad.

Un amplio operativo de seguridad que incluye decenas de policías y un vallado rodeaba esta mañana la sede fiscal donde el músico aguardaba por su indagatoria ante la fiscal Alejandra Rodríguez.

La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

Según las fuentes, la mañana de ese día, a la salida del local bailable "Río" ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada “Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

L-Gante posee cuatro causas penales que lo tienen como imputado, dos de las cuales fueron por amenazas y daños, por las que ya se solicitó que sea sometido a juicio oral, una tercera por imprudencia en la vía pública que fue denunciada por Vialidad Nacional y la cuarta -y más reciente- por la que finalmente quedó detenido en el partido bonaerense de Moreno.

El letrado del cantante de cumbia 420 indicó que los hechos ocurrieron por “unos problemas que hubo en la puerta de su casa” donde se escucharon “disparos, de no se sabe quién” pero que su defendido no estaba presente.

En tanto, sobre la retención de las personas comentó que es “imposible” porque “se subieron solos” al vehículo y “nadie llamó al 911”. “Lo encontré bien. Me pidió elementos para poder seguir haciendo música y pudo ver a su familia”, sumó.