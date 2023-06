Castañeira pidió salario mínimo de 500 mil pesos

La precandidata presidencial del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, afirmó que en la Argentina “estamos atravesando una grave crisis” y dijo que “resulta muy preocupante que las propuestas de los partidos tradicionales van de la centroderecha, por ejemplo el Frente de Todos con Massa, a la derecha, que es la interna de Bullrich y Macri, y a la ultraderecha fascistoide que representa Milei. Por eso la izquierda tiene la responsabilidad de inclinar la discusión hacia las temáticas y las problemáticas de los trabajadores, el feminismo y la juventud. Nuestra propuesta estrella para esta campaña, que sintetiza de alguna manera mucho de lo que queremos decir cuando decimos izquierda anticapitalista, es el salario mínimo vital y móvil de 500 mil pesos”.

Así se expresó la dirigente durante una entrevista con este diario. En ese marco, Castañeira cuestionó la decisión del Frente de Izquierda de no competir con su espacio en una PASO. “En este momento de grave crisis y el crecimiento del discurso derecha, es clave que haya unidad. La verdad es que hicimos mil propuestas al Frente de Izquierda y no hay unidad por una irresponsabilidad de Miriam Bregman (también precandidata presidencial). Propusimos una PASO, por ejemplo, que nos dé volumen, que nos contenga a todos y a todas, pero no nos contestaron”. El video completo de la entrevista se puede ver en eldia.com.