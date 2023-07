Burlando se bajó de la carrera por la Gobernación

El abogado platense Fernando Burlando declinó su precandidatura a gobernador bonaerense al anunciar que no competirá en las Primarias del 13 de agosto.

“Es una decisión largamente meditada, en la que he evaluado numerosas circunstancias, de diversa índole, pero todas fuertemente vinculadas al aporte al bien común y a objetivos que sólo favorezcan los intereses de esta provincia y de esta Patria que amo. En ese contexto, el momento político y social exige un alto grado de responsabilidad y compromiso que de mi parte están al 100%, como ha quedado demostrado en mis acciones y en el fuerte respaldo recibido y expresado en las encuestas y sondeos de opinión sobre mi candidatura. Pero aún así, las condiciones de consenso y armonía necesarias no están dadas. Lo veo diariamente en ese escenario que alguna vez denominé estanque de pirañas, donde se ataca y se muerde por un cargo y no por la prevalencia de las ideas y los proyectos que aporten soluciones a los reclamos de la gente”, indicó Burlando en un comunicado publico en su Instagram.

“Decidí entonces desensillar hasta que aclare”, completó.