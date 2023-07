Tony Bennett y el homenaje con un especial de la radio Éxito FM 99.1

La música llora la muerte de Tony Bennett, ocurrida este viernes. El popular cantante, que tenía 96 años y padecía alzheimer, era un verdadero ícono musical, por lo que el mundo le rinde homenaje.

Y como no podía ser de otra manera, Éxito FM 99.1, la radio líder de La Plata, le dedicará un programa especial este viernes a las 18, que se extenderá por una hora.

Allí se repasarán los éxito de Bennett, entre los que se encuentran I Left My Heart In San Francisco, Somewhere Over The Rainbow, Body and Soul (con Amy Winehouse), Lullaby Of Broadway, The Way You Look Tonight, Just In Time (con Michael Buble), Cold, Cold Heart (con Vicentico), Evenin (con Ray Charles), How Do You Keep The Music Playing (con Aretha Franklin), If I Ruled The World (con Celine Dion), Rags To Riches (con Elton John), Smile (con Barbra Streisand), Steppin Out With My Baby (con Christina Aguilera), New York, New York(con Frank Sinatra), The Shadow Of Your Smile (con Juanes), The Lady Is A Tramp y Love For Sale (ambos con Lady Gaga), entre otros.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de un artista al que hoy se le apagó la voz pero perdurará por siempre su legado.