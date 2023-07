Romina Gaetani atraviesa un difícil momento de salud: "Fui perdiendo tanto la visión como la movilidad"

La exitosa actriz Romina Gaetani, atraviesa días de muchos cuidados respecto a su salud. El pasado viernes 14 de julio, había sido hospitalizada en la clínica Bazterrica a raíz de una “bronquitis intermedia”, pero el miércoles 19 volvió a su casa y ahora fue ingresada en otro nosocomio.

Con el correr de los días y su ánimo decaído, se buscó otra solución. Según explicó la periodista Nancy Duré en "Socios del espectáculo", la actriz seguía sintiéndose mal. Y fue entonces cuando tomó cartas en el asunto su abogado, el doctor Ignacio Trimarco, quien anunció que iba a investigar junto a sus peritos médicos “una serie de hechos graves que sucedieron adentro de la clínica”, para así tener claro el panorama y, “en el caso de detectar alguna conducta negligente”, accionar judicialmente.

Lo cierto es que Gaetani debió volver a ser hospitalizada este viernes en un centro asistencial que la familia prefirió no revelar y, en la mañana del sábado, decidió recurrir a sus redes sociales para expresarse sobre lo que le tocó vivir en esta última semana.

“Ante el desagradable momento que viví el domingo pasado, en la internación anterior, 1:45 hs. de la madrugada llamé de urgencia como pude, ya que fui perdiendo tanto la visión como la movilidad", publicó en una historia de Instagram, dejando sorprendidos a sus seguidores.

A su vez, Trimarco aseguró que en la clínica "le dieron un alta provisoria y ahora tiene que hacerse un estudio complementario y va a hacer una interconsulta con otro centro de salud, porque ocurrieron diversos hechos entiendo que de cierta gravedad. Yo no soy médico y no puedo alegar mala praxis ni nada por el estilo, pero nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica y la medicación que le fue suministrada para analizar si existe o no alguna conducta reprochable que dé lugar a una acción judicial”.