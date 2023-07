Las mamás delfines utilizan un lenguaje infantil con sus crías

Te das cuenta al instante cuando alguien está hablando con un bebé o con un niño pequeño. Resulta que también las madres delfines utilizan un tipo de lenguaje infantil de tonos agudos. Según un reciente estudio, los delfines nariz de botella hembra cambian de tono cuando se comunican con sus bebés. Los investigadores grabaron los silbidos distintivos (silbidos firma) de 19 madres delfines en Florida cuando fueron acompañadas por sus crías y cuando nadaban solas o con otros adultos. El silbido firma de un delfín es una señal única e importante, equivalente a pronunciar su nombre. “Ellos utilizan esos silbidos para informar de su desfile unos a otros. Periódicamente dicen: 'aquí ando, aquí ando”, dijo la coautora del estudio Laela Sayigh, bióloga marina de la Institución Oceanográfica Woods Holeen Massachusetts. “Esto se verificó con todas las mamás en el estudio, las 19 de ellas”, indicó el biólogo Peter Tyack, coautor del estudio y de la Universidad de St. Andrews, en Escocia. La obtención de estos datos no fue fácil. Durante más de tres décadas, los científicos colocaron micrófonos especiales en múltiples ocasiones a las mismas madres delfines silvestres en la bahía de Sarasota, en Florida, para grabar sus silbidos distintivos. Esto abarcó los años en que tenían a sus crías y cuando no las tenían, ya que los delfines chicos permanecen con sus madres un promedio de tres años en Sarasota; a veces más tiempo. Los padres no tienen un papel prolongado en la crianza.