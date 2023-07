Multitudinarias marchas contra la reforma judicial

Más de 550.000 israelíes salieron de nuevo a las calles de todo el país para protestar contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Benjamín Netanyahu, antes de que empiece una “semana crucial” para salvar la democracia del país, cuando está previsto que el parlamento pase una de las leyes clave de ese plan.

Unas 220.000 personas se congregaron en la recién bautizada Plaza de la Democracia en Tel Aviv, epicentro de las protestas durante siete meses consecutivos, y más de 100.000 -una cifra récord- lo hicieron en Jerusalén, frente a la Knéset (Parlamento israelí).

Hoy comienzan allí los debates para aprobar la primera ley del paquete legislativo que conforma la reforma, por lo que se trata de “una semana crucial”, “la más importante de la historia de Israel”, aseguró el movimiento de protestas, que reunió además a 45.000 israelíes en Haifa, 30.000 en Netanya, y decenas de miles en otras localidades superando los 550.000 en todo el país, según el recuento de los organizadores.

En Jerusalén, unas 20.000 personas llegaron a pie en una marcha por la autopista 1 que partió hace cuatro días de Tel Aviv, a los que se sumaron decenas de miles más en los alrededores de la Knéset, donde una marea de banderas israelíes gritó al unísono “democracia” e increpó al “dictador Netanyahu”.

“Me uní porque creemos que tenemos que luchar en contra de este cambio de régimen en Israel. Están cambiando las reglas de la democracia”, contó Ayal Yafe, un piloto de aerolínea residente en Kyriat Gat, que se unió a la marcha en su segundo día cuando pasó cerca de su casa y que llegó a Jerusalén, donde protestó frente a la Knéset, una de las instituciones clave de la democracia israelí. Allí, miles de personas acamparon anoche y protestaron mientras el Parlamento debate la ley que elimina la doctrina de la razonabilidad, que permite todavía al Supremo revisar y revocar decisiones y nombramientos gubernamentales en base a si estos son razonables o no, un importante contrapeso democrático para el movimiento de protestas, pero una jurisdicción demasiado amplia según los defensores de la reforma.

Los debates comienzan hoy a la tarde y la votación de la ley previsiblemente ocurrirá mañana o el martes en la Knéset, donde los partidos derechistas, ultranacionalistas y ultraortodoxos de la coalición tienen clara mayoría.

“Como la oposición en el parlamento no puede parar este proceso (porque el gobierno tiene mayoría), los ciudadanos estamos haciendo presión en las calles para tratar de frenar la reforma”, explicó Nalon, un israelí de origen argentino que llegó hace 35 años a un Israel “muy diferente al de hoy”.

“Va a cambiar totalmente lo que es Israel. Si quieren reformar la justicia deben hacerlo con todo el pueblo de acuerdo. La forma en que lo están haciendo está siendo un desastre. Va a traer una guerra civil”, añade su esposa Veret, que teme que Israel retroceda en derechos de la mujer y “deje de ser un Estado laico e igualitario”.

“No será el país en el que queremos que vivan nuestros hijos”, coincidió el matrimonio residente en Modin.

RESERVISTAS EN PIE DE GUERRA

En siete meses de protestas, el colectivo de reservistas del Ejército ha jugado un papel fundamental en la oposición a la reforma judicial, y en las últimas semanas han retomado su ofensiva “en defensa de la democracia”.

En total, más de 10.000 reservistas -incluidos expertos en inteligencia, ciberguerra y miembros de unidades de élite- han expresado su intención de no presentarse voluntarios a servicio, anunció en grupo “Hermanos en armas”, que aglutina a los reservistas que protestan contra de la reforma.

“Esta reforma es muy peligrosa para el Ejército. La gente no quiere luchar, arriesgar su vida, por una dictadura. Queremos defender la paz en un país judío y democrático”, aseveró Ofer Aharony, un reservista de ese grupo, que fue comandante de una unidad de paracaidistas desde la guerra del Yom Kipur en 1973 hasta la guerra de Líbano en 2006.

Más de 1.100 pilotos en activo de la Fuerza Aérea comunicaron que no acudirán a entrenamientos hasta que no se frene la reforma; y 125 ex jefes del Estado Mayor -incluido el ex primer ministro Ehud Barak-, generales del Ejército, comisionados de la Policía y jefes de los servicios de inteligencia Mosad y Shin Bet mostraron su solidaridad con el paro de reservistas y soldados en una carta dirigida a Netanyahu.

“Lo vemos como la persona directamente responsable por el grave daño a las Fuerzas de Defensa de Israel y a la seguridad de la nación”, espetan.

La amenaza de cientos de reservistas el pasado marzo de no presentarse al servicio ni los entrenamientos hizo que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, pidiera públicamente frenar la reforma judicial; lo que derivó en protestas masivas y una huelga general, que obligaron a Netanyahu a aplazar la reforma y abrir un diálogo con la oposición.

Las negociaciones se rompieron en junio y el Gobierno decidió seguir adelante unilateralmente con su plan, generando ahora una tensión social similar a la vivida en marzo. (EFE)