VIDEO. Sofi Martínez rompió el silencio sobre los celos de Antonella Roccuzzo por Lionel Messi

Sofi Martínez rompió el silencio sobre el rumor de celos por parte de Antonella Roccuzzo, debido a su vínculo con Lionel Messi. La periodista deportiva se refirió también al cruce con el Coco Basile en la despedida de Juan Román Riquelme.

El movilero de Socios del Espectáculo tuvo la primicia más buscada, cuando se cruzó a Martínez y no dudó en consultar. En primer lugar, afirmó que no sintió mal trato por parte del ex DT argentino, cuando éste le pidió que se retirara del vestuario.

Incluso, pudieron hablar después y descartó que haya habido mala intención. A su vez, remarcó que Coco Basile “vivió otra época” del fútbol, donde no era tan común ver mujeres ejerciendo la profesión.

¿Hay celos?

En tanto, respecto a la versión que circula, sobre supuestos celos por parte de Antonella Roccuzzo, la periodista deportiva lo desestimó de inmediato. Tal es así que contó detalles de la relación que tienen ellas dos.

“La verdad, para mí es un sueño y es espectacular estar cerca de una persona así, de una leyenda, un mito”, consideró sobre su presente y la posibilidad reiterada de cubrir los partidos de la Selección Nacional o, en este caso, las despedidas de dos grandes del fútbol argentino como Maxi Rodríguez y Riquelme.

“No, cero, cero, no sé de dónde sale eso, sinceramente, Al contrario, una vez salí con Antonella. Yo la admiro un montón, por cómo lleva la locura que hay alrededor, por la familia que tienen, me encanta”, declaró en cuanto a la pareja rosarina.

“Realmente es admirable ver cómo se llevan ellos, cómo muestran su día a día sin grandes excentricidades, así que la mejor del mundo con Antonella”, cerró Sofi Martínez.