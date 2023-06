Coco Basile echó a Sofi Martínez en la despedida de Riquelme: "No podes estar acá querida"

Este domingo se jugó en la Bombonera el partido de despedida de Juan Román Riquelme, con la presencia de históricos del fútbol argentino. Ya sea fuera o dentro de la cancha, quienes han hecho sonreír a los fanáticos no se lo quisieron perder.

Lionel Messi, Juan Pablo Sorín, Pablo Aimar, entre otros, dieron el presente sin dudar. Quien participó, no como jugador, fue el Coco Basile, quien protagonizó un incómodo momento con la periodista Sofi Martínez.

La joven ingresó al vestuario ocupado por quienes iban a vestir la celeste y blanca pero el ex DT argentino la frenó enseguida: “No podés estar acá nena.

“Perdonen el atrevimiento, por favor avísenme si hay alguno que se esté cambiando”, comentó Martínez al ingresar al vestuario. De inmediato, Basile se paró y se dirigió a ella para pedirle que se retirara.

“Querida, no podés estar acá. Fíjate, mejor no mires que te vas a asustar. Después hablamos, no podés entrar así a un vestuario de hombres”, explicó ofuscado.

Sin embargo, la joven insistió y aclaró que, antes de entrar, había preguntado si estaban todos vestidos. “Eso desde ya, si hay alguno cambiándose… A mi me avisaron que no, si están cambiándose nos vamos”, continuó la periodista deportiva.

Acto seguido, se dirigió a Basile: “No se está cambiando nadie Coco, me la estás haciendo me parece, me estás mintiendo”. Previo al comienzo del partido, Martínez volvió a buscarlo y el ex director técnico mencionó: “Quedó todo perfecto, yo te estaba cuidando a vos”.