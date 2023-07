“Dejar o no es una decisión importante que no pasa por rendimientos o resultados”

Enviado especial a Rosario

Mariano Andújar fue la figura de la noche en Rosario. Y antes de emprender el regreso a nuestra ciudad habló con nuestro medio del empate y de su futuro en el arco de Estudiantes.

- ¿Qué te dejó el empate?

- A pesar del penal fue un partido parejo. Tuvimos nuestras posibilidades, ellos también. Central en el torneo es uno de los equipos que más puntos ha sacado de local y era normal que en algún momento se nos viniera. Fue un buen punto, nos está faltando ese poquito más para sumar de a tres, pero el equipo hace cosas buenas y estamos bien.

- ¿Cómo ves el funcionamiento del equipo?

-Bien. Creo que el equipo hace cosas muy buenas. Tuvimos situaciones para ponernos en ventaja y, aunque sea todo supuesto, hubiera sido otro partido. El equipo está en partido todo el tiempo, compite mano a mano. Estamos en un buen camino.

- Empezaron mal el torneo y se acomodaron, ¿es normal que se le pida más al equipo?

- En el fútbol argentino todos los equipos que están peleando quieren más. Es normal. Estamos en una seguidilla de partidos en los que no encontramos la victoria en el torneo local pero que en muchos partidos la merecimos. Y hoy nos está castigando el arranque porque los equipos normalmente tienen buenos rendimientos y después una meseta. Es lo lógico, les pasa a todos en algún momento. No hay nadie que gane siempre. El inicio nos hizo alejarnos un poco pero el objetivo nuestro es volver a meternos en zona de Copa Libertadores

- ¿Coincidís con Domínguez que dice que en las victorias había otra tranquilidad y que hay que serenarse un poco más?

- Siempre no ganar impacienta a todos, pero más nos impacientaría si el equipo fuera un desastre que no muestra cosas. Y yo creo que el equipo muestra solidez, buenos movimientos defensivos, un montón de chicos que no venían jugando lo hicieron bien. Yo soy de ver el vaso medio lleno y creo que estamos bien.

- ¿Te preocupa que el equipo haya perdido efectividad?

- No me preocupa porque creo que hacemos buenas cosas. Preocupados deberíamos estar si nos superaran todo los partidos y no es así. En el fútbol en cada partido hay muchos minipartidos: dominás, te dominan, tenés llegadas, tienen ellos. Es fútbol. Y nosotros tenemos las nuestras, nos imponemos por momentos, no es que estamos sufriendo los partidos. Eso es algo para destacar.

- No te pelotearon pero tuviste un par de atajadas de mucho mérito en un partido difícil, fue una actuación para irse contento.

- Uno cuando va preparando el partido se va imaginando tener trabajo más o menos, de qué manera. En algún momento Central iba a tener llegadas. Era lógico, con los jugadores que tienen. Trato de aportar mi granito de arena para hacerlo bien, para eso me entreno, para tratar de atajarla cuando me patean al arco.

- ¿Sentís que estás recuperando confianza en estos últimos partidos?

- La confianza no me la saca un partido. Yo sé que clase de arquero soy y lo que le puedo dar al equipo. Después, es fútbol, a veces las atajas y sos importante y a veces no. Eso no quiere decir que soy peor o mejor porque atajé y ayudé al equipo, yo sigo siendo el mismo. Los puntajes y esas cosas las ponen ustedes los periodistas y está bien porque es el trabajo de ustedes. Está bárbaro.

- ¿Esto no te da la sensación de que estás para seguir más?

- La decisión de seguir o no jugando al fútbol no va atada a un resultado o a un rendimiento. Algo tan importante como decidir seguir o no dedicándome a lo que hago hace 20 años no va de la mano de un rendimiento o de un resultado deportivo, porque me engañaría yo solo. Si andas bien seguís, si andas mal te vas...no. Son caminos totalmente diferentes.

- ¿Estar compenetrado con el cuerpo técnico y jugar en un equipo competitivo no te hace replantear la decisión?

- Dejar o no lo vengo trabajando con el psicólogo (que por suerte me está dando una mano), con mi familia. Son decisiones importantes que no pasan por un resultado. Disfruto estar con Eduardo (Domínguez) porque me he encontrado con un técnico bárbaro y con una persona espectacular. Vamos a pensar en Racing, después pienso en lo otro.

- ¿Necesitan ganarle a Racing para llegar con confianza al repechaje por la Copa?

- Siempre necesitás ganar, pero no por no sacar un buen resultado vamos a llegar mal a la copa. Vamos a preparar el partido con Racing y después pensaremos en la copa, porque todos los partidos son diferentes y tienen sus dificultades.