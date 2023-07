Veredas de la Ciudad con faltas de baldosas y otras dificultades para el peatón

La simple acción de caminar se ha convertido en una suerte de aventura riesgosa en distintas zonas de la Ciudad, por el pésimo estado que muestran muchas de las veredas. Se trata de un problema que viene desde hace muchos años, sin que las sucesivas administraciones municipales hayan atinado a resolverlo.

Personas de edad mayor o que sufren problemas físicos encuentran serias dificultades para desplazarse, en veredas lastimadas por distintos tipos de irregularidades: falta o mala colocación de las baldosas; anegamientos que obligan a sortearlos; anfractuosidades intransitables, zanjas o pozos que permanecen mal tapados, como resultado de obras realizadas por empresas de servicios que, una vez reparadas las averías, no se ocupan de dejar la vereda en condiciones, tal como la encontraron.

El inventario podría ampliarse al tema de las raíces que levantan las baldosas; a la presencia de rejas puntiagudas que circundan a algunos árboles, al estrechamiento de las veredas por la permanente instalación de nuevos puestos de venta ambulante o a locales que avanzan con mercaderías sobre esas sendas reservadas a los peatones y, ahora, también a la creciente costumbre de dejar autos estacionados en las veredas.

En primer lugar, habría que volver a dejar en claro que muchos vecinos de La Plata se muestran como ajenos y desentendidos del pésimo estado que muestran las veredas al frente de sus domicilios, sin hacerse cargo de la responsabilidad directa que les incumbe, ya que la ordenanza vigente en el tema determina que la obligación de mantenerlas en perfectas condiciones les corresponde a cada uno de ellos.

Esto no significa, en modo aluno, desligar a las distintas empresas de servicio que, en el caso de hacer reparaciones, quedan obligadas ellas a dejar las veredas en perfectas condiciones.

Pero no debe dejar de señalarse que le corresponde a la Municipalidad la tarea que le concierne a ella, que es la de obligar a los frentistas y a las empresas a cumplir con sus obligaciones respectivas.

En cuanto a las empresas de servicio, se sabe que actúan muchas veces sin procurarse los planos de la zona donde van a efectuar reparaciones. De modo que además de dejar inconclusas las obras sobre las veredas, suelen romper en forma accidental las redes que pertenecen a empresas que prestan otros servicios.

Las guardias de los hospitales y otras fuentes médicas podrían dar elocuentes testimonios sobre la cantidad de personas que sufren lesiones por el solo hecho de caminar en veredas rotas, algunas de estas, a veces, bloqueadas en forma completa por las empalizadas que colocan algunas obras en construcción, que obligan a los peatones a transitar peligrosamente por las calles.

Dañar el patrimonio público, dejar de mantenerlo en perfectas condiciones, es un acto que debiera ser sancionado. Lo que a simple vista puede observarse es que hace ya mucho tiempo no se conoce que se impulsen acciones en favor del mejor estado de las veredas y que las distintas omisiones e infracciones son cometidas sin que nada las detenga, como si existiera un garantía vitalicia de impunidad para los infractores.

La ciudad de La Plata merece, por sus antecedentes históricos y urbanísticos, un celo urbanístico especial, reflejado no sólo en una mayor prevención, sino, en su caso, en el castigo a los infractores. Quienes no cumplen con la obligación de mantener un bien público, quienes no reponen las veredas luego de romperlas, merecerían respuestas más efectivas por parte de las autoridades. Mientras no se actúe, la imagen de la Ciudad seguirá viéndose cada vez más lastimada.