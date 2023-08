VIDEO. Blanca, la abuela de La Plata que festeja los 100 años rodeada de afectos y cuenta su historia de amor y vida

Su nombre es Blanca y este viernes 11 de agosto, está cumpliendo 100 años de vida. Una mujer rodeada de afectos, hijos, nietos y mucho cariño.

En diálogo con EL DIA, ella recordó sus primeros años en su casa de Tolosa y además, el momento en que conoció a su marido Dardo, para luego formar una hermosa familia: "Siempre viví en La Plata, en Tolosa. En calle 6 entre 527 y 528. A mi marido lo conocí en un baile, en el club "Unión y Fuerza". Yo tenía 15 años y él 20. Mi mamá (Elisa) y mi papá (Carmelo) me llevaron. Fue el primero que me sacó a bailar y me encandilaron sus ojos verdes", confesó.

Blanca tiene dos hijos, llamados Raúl y Dardo y una hija del corazón, de nombre Felisa. Además, tiene tres nietos.

En sus comienzos como estudiante, acudía al Liceo y según afirmó, estaba en tercer año cuando ya se veía con el hombre de su vida: "Él (por Dardo) me empezó a buscar a la salida del colegio. Al principio mis papás no sabían nada, después le dije".

Con una sonrisa encantadora y varios momentos por recordar, Blanca contó que estudió visitadora de Higiene Social y se especializó en Tuberculosis: "Empecé en el San Juan de Dios, en el hospital especialista para esa enfermedad. Trabajé toda la vida hasta que me jubilé. Me gustaba mucho ese trabajo y ayudar a la gente".

Por último, con respecto a los 100 años que cumple en esta jornada, señaló: "Estoy contenta de haber llegado a esta edad y que tengo a mis hijos, mis nietos. Lástima que a mamá y papá no lo puedo tener, es lógico. Yo soy muy familiera, siempre me gustaba estar reunida con mi familia".