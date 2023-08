Los videojuegos que dan el salto a la gran pantalla

GRAN TURISMO

El estreno mundial en cines del filme “Gran Turismo” es el último ejemplo de las múltiples adaptaciones a la gran pantalla de populares videojuegos, desde la reciente de “Super Mario” a “Tomb Raider” o “Final Fantasy”.

La cinta se inspira en la historia real de Jann Mardenborough, el adolescente que pasó de jugar a este videojuego que simula la conducción de un bólido a iniciar su trayectoria como piloto de carreras tras una competición organizada por Nissan y Play Station.

Entre su elenco destaca la participación de David Harbour (“Stranger Things”), Orlando Bloom (“Pirates of the Caribbean”), Archie Madekwe (“Midsommar”) o la exintegrante de las Spice Girls Geri Halliwell.

“UNCHARTED”

Estrenada en 2022, la primera adaptación de la saga fue una de las más esperadas y cosechó un estreno situado entre los mejores de este género: la presencia de Tom Holland como el cazatesoros Nathan Drake en un reparto en el que también figura Antonio Banderas despertó el interés de una audiencia que augura la llegada de una secuela.

“HITMAN”

La adaptación fue bastante cuestionable a la hora de abordar al protagonista, pero eso no impidió que recaudase cuatro veces su presupuesto. Sin embargo, su secuela no terminó de concretarse y finalmente se optó por un reboot, ya que “Hitman: Agente 47”’ convirtió a “Hitman” en una joya del cine de entretenimiento. Por cierto, no le fue mal en taquilla.

‘RATCHET & CLANK, LA PELÍCULA’



Su naturaleza como mero complemento al nuevo videojuego funcionó a modo de reboot de la saga. En taquilla no funcionó demasiado bien -recaudó unos 12 millones de dólares cuando hacerla supuso un desembolso de 20 millones, y eso sin contar los gastos de marketing- y el “consenso” de la crítica ha sido algo menos amigable.



“SONIC”



Tras el estreno de decenas de series de televisión y telefilmes inspirados en el popular juego de plataformas, el salto del erizo azul al celuloide se produjo en 2020 con un filme que mezclaba a los actores con animaciones 3D del protagonista, enfrentado a su enemigo por antonomasia, el Dr. Robotnik, encarnado por Jim Carrey.

El proyecto empezó con mal pie, muy criticado en sus primeras proyecciones a los fans, pero al final fue un éxito que llevó a una segunda parte, estrenada en 2022, y ya se ha confirmado una tercera.



“NEED FOR SPEED”



Generó mucha curiosidad por este primer vehículo estelar en la gran pantalla para Aaron Paul tras haber demostrado lo buen actor que puede ser en ‘Breaking Bad’, pero no terminó de brillar. A los críticos no les convenció demasiado la película, aunque las reseñas tampoco fueron lapidarias. Y lo cierto es que el público tampoco demostró especial interés en ella con una notable excepción: fue un gran éxito en China, donde ingresó 66 de los 203 millones que recaudó. Eso dio pie a que empezase a trabajarse en una secuela ambientada en dicho país.

“DETECTIVE PIKACHU”



Si bien la saga de entrenamiento y combates entre criaturas fantásticas es veterana en el terreno de las adaptaciones (el videojuego original de 1996 contó al año siguiente con su propia serie de anime), el anuncio de una película en la que Ryan Reynolds daba voz al legendario pokémon Pikachu fue recibido con reticencia por el público. Aun así, el filme sorprendió y logró una taquilla que sobrepasó los 400 millones de dólares.

“PRINCE OF PERSIA”



‘Prince of Persia: Las arenas del tiempo’ (’Prince of Persia: The Sands of Time’) se basó en el exitoso juego y tuvo una buena aceptación, aunque muchos sostienen que la cinta no terminó de aprovechar el talento del actor Jake Gyllenhaal.

El problema es que, pese a que quizá sea la adaptación de un videojuego que tiene mejores críticas -anda ahí la cosa con ‘Final Fantasy: La fuerza interior’-, no logró el éxito esperado y se cancelaron los planes para una secuela. Lo curioso es que es una de las películas más taquillera de estas características, con una recaudación mundial de 336 millones de dólares, pero como costó unos 200 millones de dólares.

“RESIDENT EVIL”



La primera entrega sí que me dejó una sensación similar a la de los videojuegos de la franquicia a los que se había podido jugar por aquel entonces. Es cierto que no dejaba de ser una mezcla de acción y terror no especialmente memorable, pero sí que llegaba a entretener. El público respondió moderadamente bien.

“DOOM”



Una producción ambiciosa, que contó con un generoso presupuesto de 60 millones de dólares. Puede decirse que realmente los productores intentaron hacer una traslación del popular videojuego, destacando por encima de todo los minutos en los que adoptaba su característico estilo visual, pero es que luego todo era un querer y no poder o simplemente no saber cómo hacer.

“Doom” acabó siendo una floja película de acción con las inconsistencias y los problemas habituales de ese tipo de cintas. Simplemente no le encontraron la vuelta y resultó un sonado fracaso en taquilla -apenas recaudó 56 millones en todo el mundo-. Hasta Dwayne Johnson reconoció años después lo mal que lo habían hecho.

“THE SUPER MARIO BROS. MOVIE”



Tras la malograda versión con actores de 1993, esta nueva adaptación animada de las aventuras de Super Mario y Luigi fue estrenada el pasado 5 de abril con gran éxito: su recaudación de más de 1.300 millones de dólares la convirtió en la película más taquillera de la saga de videojuegos por permanecer fiel a la estética y la narrativa seguida en la consola.

“FINAL FANTASY”



Si hay un título adorado en el mundo del videojuego es “Final Fantasy”, que desde 1996 ya lleva 16 entregas. La adaptación más destacada es la de 2001, “Final Fantasy: La fuerza interior”, una cinta de animación que fue una superproducción con un presupuesto tremendo para la época -138 millones de dólares- y sin embargo fue un enorme fracaso de taquilla que obligó incluso al cierre de la productora.

“TOMB RAIDER”



La dupla de películas “Lara Croft: Tomb Raider” (2001) y “Tomb Raider: La cuna de la vida” (2003) vinculó por siempre al aventurero personaje de Lara Croft a la actuación de Angelina Jolie. La adaptación de 2018, en la que la heroína era encarnada por Alicia Vikander y que debía repetir en una secuela en 2021, fue cancelada indefinidamente a causa de la pandemia.

“STREET FIGHTER: LA ÚLTIMA BATALLA”



El clásico juego japonés de lucha que revolucionó las máquinas de recreativos a finales de los años ochenta tuvo numerosas traslaciones a la gran pantalla, incluyendo una versión en anime. Entre todas destaca “La última batalla” (1994), con un reparto encabezado por Jean-Claude Van Damme, un filme que pone su trama al servicio de la violencia y los efectos especiales y es objeto de culto por parte de los amantes del videojuego y el cine disparatado de bajo presupuesto.