VIDEO. Trueno y Ca7riel tras el triunfo de Milei: “Pensa en manos de quién vamos a dejar el futuro”

Dos de los referentes musicales de la nueva generación argentina, Ca7riel y Trueno, se manifestaron en sus redes sociales luego de las PASO. Los artistas apuntaron contra Javier Milei y las promesas de campaña.

Ca7riel, en sus perfiles sociales, compartió un video donde pidió reflexionar sobre el futuro y “las manos de quién lo vamos a dejar”. En tanto, Trueno criticó al candidato de La Libertad Avanza en Twitter.

Javier Milei logró imponerse en las PASO en gran parte del país y consiguió el 30,04% de los votos. En segundo lugar quedó Patricia Bullrich, seguida por Sergio Massa.

“Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público y (si no fuera público) no podría haber ido al colegio porque no tenía la guita para pagar mi educación”, aseguró el artista en Instagram.

“Si los hospitales fueran todos privados, yo ya estaría muerto. En màs de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos”, siguió Catriel Peñaloza sobre su salud durante la infancia.

“Cuando hay una necesidad, hay un derecho así que, cuando necesites, ya va a ser muy tarde mi amor. Es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar”, continuó el cantante.

“¡Ojo! Porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son tus derechos” cerró.

Por su parte, en Twitter, Trueno se destacó por el mensaje que le dejó a sus seguidores, respecto del triunfo de Javier Milei: “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”.