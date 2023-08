PASO 2023.- Javier Milei, el outsider que quiere terminar con la “casta política”: las promesas que "enamoraron" al electorado

“La casta tiene miedo”. “¡Viva la libertad, carajo!”, clama el economista Javier Milei, de 52 años, el diputado libertario y derechista que ha sacudido el escenario político argentino en estas elecciones PASO 2023.

El outsider -como se considera- llegó a la política para romper esquemas. El economista “liberal libertario” logró lo que no lograron otros: colarse entre los espacios hasta ahora dominantes, el peronismo del Unidos por la Patria y el principal espacio opositor, Juntos por el Cambio.

Para comprender el fenómeno r se puede decir que Milei comenzó cultivando su popularidad rotando en sets de televisión como comentarista económico. Con su estilo vehemente y provocador, rápidamente se volvió un personaje indiscutido del “prime time”, y algunos rasgos excéntricos de su personalidad terminaron de impulsarlo y volcarlo a la política.

Con propuestas que van desde eliminar el Banco Central hasta permitir la polémica libre venta de órganos humanos o la portación de armas, Milei es seguido en sus actos de campaña principalmente por jóvenes hastiados o indignados con lo que él define como la “casta política”.

El amor por sus perros mastines y la muy estrecha relación con su hermana Karina conforman, según sus propias declaraciones, su círculo afectivo más inmediato.

En las legislativas de 2021, su primera elección, su partido la Libertad Avanza fue la tercera fuerza más votada en la ciudad de Buenos Aires, con 17 por ciento.

Milei surgió en esta elección como fenómeno novedoso que catalizó la frustración de los votantes. Facundo Cardozo, ejecutivo de ventas de 27 años, piensa que las cosas marchan tan mal que la propuesta de Milei es la mejor. “Hay que romper lo que está armado para después juntar las piezas otra vez y volver a empezar”, declaró después de votar.

En estos comicios, prácticamente multiplicó su votación de hace dos años, cuando obtuvo 17% en capital.

Milei “es reflejo del desencanto que ha generado que muchos votantes descrean de los partidos políticos”, opinó Juan Negri, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato di Tella.

Fernando Cerimedo, coordinador de la campaña de Milei, resumió parte del éxito en una fórmula sencilla. “Fue el único candidato que presentó un proyecto, que contó lo que quería hacer, que puede gustarte o no pero fue el único que lo hizo. La gente se cansó de todo lo que venía ocurriendo, de las promesas incumplidas”, dijo.

En las últimas semanas, también su figura se vio empañada por denuncias de excolaboradores, según las cuales exigía pagos en dólares para inscribir candidaturas a los comicios presidenciales y parlamentarios de octubre.

Es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano. Tiene dos maestrías, una en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y otras en la Universidad Torcuato di Tella. Como economista participó de Máxima AFJP, Estudio Broda, Centro Internacional para la Solución de Diferencias Relativas a Inversiones y HSBC. Lidera la división de Estudios Económicos de la Fundación Acordar.

Para el analista y consultor político Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, “hay desilusión de la gente con los políticos en cuanto no sólo no mejoran las cosas, sino que no evitan que empeoren”.

Y agrega: “Argentina está en problemas no desde 2019, ni tampoco 2015. Los principales indicadores económicos y sociales vienen en una marcada tendencia de decadencia, con alguna subida circunstancial. Este descreimiento generalizado, creo que facilita la emergencia de líderes políticos como Milei“.