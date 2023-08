Agenda: qué ver este domingo en La Plata

HOY

MÚSICA

Locamente ensambladas.- Hoy a las 21.30 en La Vermucería, 16 y 65, con Laura Bianchi y Silvina Gilardi. Show de covers de los 80 con invitados especiales.

CINE

Los médicos de Nietzsche.- Hoy a las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jorge Leandro Colás.

La cosa más dulce.- Hoy a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Roger Kumble en el marco del Ciclo Cinemecánica. La película se exhibe en copia de 35mm.

TEATRO

El dueño de los deseos.- Hoy a las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Unipersonal dirigido y actuado por Gustavo Vallejos.

G.A.R.S.O. (Gastar aire repartiendo solamente odio).- Hoy a las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, obra inspirada en hechos reales con Camila Scrivano, Her Müller, Gustavo Leiva, Aldana Bob y Agustina Peralta. Con dirección de Martín Filiberti.

A.K.A. Also Known As.- Hoy a las 20 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Daniel J. Meyer y dirección de Gastón Marioni y el protagónico de Lucas Pose. Músicos en vivo: Salvador Pecelis, Facundo Biderbost, y Agustín Painefil.

PERCHEJOVTRES.- Hoy a las 19 en el Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, el Grupo Fray mocho presenta tres obras de Chejov y tres actores que producen el milagro del teatro. Con adaptación y dirección de Ernesto Michel.

Saverio el cruel.- Hoy a las 20 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, de Roberto Arlt, con adaptación, dirección y puesta en escena de Alejandro Orduna.

INFANTILES

Noah en la ciudad de los invisibles.- Hoy a las 16 en el Teatro La Lechuza, 58 entre 10 y 11, a cargo del Doble Faz, con dirección de Carla Pontini Vázquez.

24 toneladas.- Hoy a las 18 en la Sala del TACEC, 10 y 53, con dirección de Paula Sánchez, dramaturgia de la misma Sánchez y Mariano Bragan, actuaciones de Natalia Oviedo, Andrea Trujillo, Mariano Bragan, Ana Paula Sánchez, Marcelo Vega y Agustín Ribero, música de Malena Vázquez, Cecilia Merlano y Emanuel Berardi, escenografía de Martín Wiliam López Fiorini y gráfica y audiovisuales de Paula Sánchez.

Amalia y la vida de las cosas.- Hoy a las 16 en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, 12 entre 62 y 63, con entrada libre y gratuita.

