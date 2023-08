Intentos de saqueo: el Gobierno dice que "alguien los está incentivando"

Ante los hechos delictivos registrados en supermercados y comercios en las provincias de Córdoba y Mendoza, desde el Gobierno nacional indicaron que siguen de cerca los episodios y aseguran que no se trata de saqueos sino de acciones "incentivadas para llamar la atención".

Así lo hizo saber el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien habló de un grupo organizado y reducido que "intenta llamar la atención" y que coordina acciones vía WhatsApp. "Desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar, a través de WhatsApp, hechos de alguna característica", sostuvo.

En la misma línea, planteó: "Hemos tenido un hecho en la 1-11-14, una pretensión de robar un local, lo impidieron los vecinos y reaccionó la Gendarmería con rapidez".

"Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con el saqueo que es una vocación de alentar el conflicto", agregó.

Según Aníbal Fernández, se trata de una banda reducida, con poco nivel de organización, pero con vocación de generar conflicto. Además, descartó que configuren episodios de saqueos, generados por una problemática social a atender. "No es por hambre", enfatizó el funcionario al tiempo que detectó "la actitud de generar un acto delictivo que traigan más confusión". "No han sido saqueos sino una acción que llame la atención. No hay una problemática social que cuidar y atender", argumentó.