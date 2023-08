El Lobo no cierra el mercado con la llegada de los uruguayos

Después de la reunión para aclarar los tantos en cuanto al mercado de pases entre el Departamento de Fútbol y el cuerpo técnico, ayer Gimnasia terminó de finiquitar las llegadas de los uruguayos Matías Abaldo y Rodrigo Saravia, operaciones que ya estaban avanzadas antes del partido frente a Talleres, en especial la del extremo del Sub 20 charrúa.

Matías Abaldo, extremo de Defensor Sporting y campeón mundial juvenil con la celeste, ya no había jugado el sábado en el debut de su equipo en el campeonato uruguayo por lo avanzada que estaba la operación. El jugador de 19 años llega a préstamo por 18 meses con cargo y una opción por el 50% del pase de un millón y medio de dólares. En la vecina orilla se habla de U$S 170 mil por el pago del préstamo. Hábil y gambeteador, convirtió dos goles en el Mundial disputado en nuestro país.

Abaldo es campeón mundial juvenil

Por otra parte, Rodrigo Saravia llegará también en la misma condición a cambio de un cargo de 135 mil dólares, según lo que se maneja en Uruguay. La opción para la compra del 70% del pase del volante central sería escalonada: de 900 mil dólares para mitad de 202 y de un millón doscientos mil para fines del año próximo.

Saravia tiene 23 años, se formó en las juveniles de Peñarol, estuvo a préstamo en Racing de Montevideo y esta será su primera transferencia. Es un volante central aguerrido, con personalidad, que tiene además de presencia un físico que le permite un despliegue importante, incluso para acompañar las jugadas de su equipo en ofensiva. Así, a veces jugando más volcado a la derecha, tuvo presencia en el área rival. Entre lo que debe pulir está el manejo de la pelota en la búsqueda de una salida clara desde el centro del campo.

Se espera que ambos jugadores estén hoy en La Plata para firmar sus respectivos contratos y hacer las revisiones médicas de rigor. Con una sola práctica por delante, asoma como bastante improbable que puedan ser tenidos en cuenta para jugar en Santa Fe, aunque tal vez tengan alguna chance de ir al banco de relevos.

El mercado no está cerrado y el Lobo iría a buscar un zaguero central con altura, además de un lateral

La llegada de los uruguayos no termina con el mercado de pases. Por estas horas hay infinidad de ofrecimientos de jugadores y algo más Gimnasia va a incorporar. Seguramente haya un nuevo intento por Agustín Cardozo, pero la llegada de Saravia vuelve bastante improbable el regreso de Pitín. Por estas horas, la búsqueda apunta a la llegada de un lateral derecho. Otro uruguayo, Rafael Haller, apuntado por la secretaría técnica, no jugó en la derrota de Danubio 1 a 0 ante Montevideo City Torque por arrastrar una lesión muscular del torneo anterior. Más allá de que no haya salido Guillermo Enrique en este mercado, seguramente llegará alguien para ese puesto.

Saravia viene de jugar en Peñarol

Por otro lado, el puesto que no estaba en carpeta y que surgió a partir de la floja actuación contra Talleres es el del marcador central. No habría que descartar la llegada de un central con altura y cabezazo para reforzar la zona defensiva.

ECHENIQUE DIRIGE EN SANTA FE

Ayer la Liga Profesional designó a Fernando Echenique para dirigir el partido del viernes a las 21.30 en el estadio de Colón. José Castelli y Juan Del Fueyo serán los asistentes y Darío Sandoval el Cuarto Árbitro. A cargo del VAR estará Héctor Paletta con la colaboración de Pablo Giménez.