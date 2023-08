“Oportunidad de empleo”: un nuevo fraude en sitios de oferta laboral

Usan los nombres de grandes compañías como Mercado Libre o Amazon, montan sofisticadas plataformas en internet y ofrecen atractivos ingresos a cambio de trabajos que no sólo no requieren experiencia sino que pueden realizarse on line. Quienes son tentados con su propuesta y cumplen los requerimientos no tardan sin embargo en descubrir que se fueron víctimas de un complejo engaño destinado a quedarse con su “inversión” inicial.

Esta nueva forma de estafa por medio de supuestas oportunidades laborales ha venido sumando tantos damnificados en el país que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) salió a advertir sobre la necesidad de tomar recaudos frente al avance de la modalidad.

Como pudo comprobar la Unidad Fiscal, el principal mecanismo de captación de víctimas de este fraude se vale de anuncios en redes sociales que ofrece la posibilidad de obtener ingresos extras mediante la realización de tareas remotas.

Estas publicidades dirigen a las víctimas a cuentas de WhatsApp o Telegram donde son atendidas por supuestos representantes de las compañías, quienes les indican que se registren en una plataforma para comenzar con sus tareas.

“Al hacer clic en el botón de Información de la plataforma se me abrió un chat de WhatsApp donde pregunté de qué se trataba el empleo. Los estafadores respondieron que eran socios de Amazon y que se trataba de un programa de afiliados cuyo objetivo era mejorar la clasificación de las ventas y la reputación de productos que se ofrecen en tiendas virtuales. El trabajo consistía supuestamente en completar tareas como aceptar pedidos” de productos en distintas plataformas de compras para ayudar a las tiendas a aumentar las ventas on line”, contó uno de los damnificados.

El hecho es que una vez que los intereados acceden al sistema son redirigidos a un repositorio de productos de empresas reconocidas en el que deben comprar y luego vender a un mayor costo los insumos adquiridos. Así, las víctimas se ven obligadas a efectuar una primera inyección de dinero que supuestamente les será reintegrado junto a sus comisiones.

En un primer momento, las personas damnificadas no sospechan que se trata de una maniobra fraudulenta, pues ven, dentro de la plataforma, que se le reintegra el dinero que invirtieron y ven reflejadas las altas comisiones por las labores efectuadas. Sin embargo, no reparan en que los montos que transfieren -y ven acreditados dentro de la plataforma- son enviados a billeteras virtuales controladas por los propios estafadores.

Cuando las personas quieren retirar lo que fueron ganando con su tarea se encuentran con un anuncio que les indica que no pueden extraer su dinero porque su orden de retiro ha superado un umbral impositivo.

Luego de ello, cuando las víctimas intentan contactarse con el agente de la empresa, éste les ratifica la situación y les informa que efectivamente deben pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos para disponer de sus ganancias.

Para ello, el estafador les brinda los datos de una cuenta bancaria para transferir el monto de los supuestos impuestos adeudados y así poder cobrar el dinero que les es retenido.

Lo cierto es que una vez que la víctima efectúa el pago, es bloqueada de la plataforma y de los canales de contacto habituales cayendo de este modo en la cuenta de que la estafaron.

Para no ser víctima de maniobras de este tipo y saber cómo actuar, la Unidad Fiscal Especializada recomienda que, antes de invertir en plataformas que ofrecen oportunidades de empleo, se busque información en línea sobre la reputación de las firmas intermediarias y si, mínimamente, están registradas ante las autoridades competentes para ofrecer este servicio.

Los investigadores sugirieron además sospechar de los rendimientos excesivamente altos; nunca efectuar aportes de dinero ni realizar transferencias sin haber verificado la legitimidad de la oferta; y no brindar información personal ni bancaria a través de plataformas digitales ni telefónicamente.

A su vez, en caso de haber resultado víctima de esta modalidad, los damnificados pueden contactarse con la Unidad Fiscal para denunciar los hechos por medio la casilla de correo denunciasufeci@mpf.gov.ar.