Fuertes críticas de Bullrich y Milei contra las medidas de Massa

El ministro de economía Sergio Massa anunció medidas económicas y agitó el tablero en la oposición que rápidamente marcaron su postura en redes sociales. El paquete de políticas incluye acuerdo de precios, suma fija a trabajadores y refuerzo para jubilados. Sin embargo, los rivales directos en la competencia rumbo a la Casa Rosada, Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza) apuntaron contra el ministro.

“Massa se sigue burlando de la gente” titula el comunicado de la candidata del Pro, que no se demoró en publicar unas líneas en la red social X (ex Twitter), que continua con la afirmación: “Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión”. “Massa ofrece populismo kirchnerista explícito”.

Según explica la ex ministra, estas medidas están lejos de la generación de oportunidades reales en materia de empleo y de crecimiento de los argentinos. En el mismo comunicado, sin ser explícita, se distancia del oponente que triunfó en las PASO sentenciando “conmigo el kirchnerismo se acaba para siempre”, slogan que es parte de la nueva etapa de campaña de la líder cambiemita que busca instalar que, es la única alternativa real para enfrentar al gobierno, caso contrario con el candidato de La Libertad Avanza el regreso del kirchnerismo al poder será inminente.

Javier Milei, el libertario que mejor se posicionó en las primarias abiertas, con un importante caudal de votos en todo el país, tildó las políticas de Massa como Keynesianas. Al igual que la jefa del Pro, utilizó las redes sociales para marcar la diferencia, expresando: “No se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Otra vez keynesianismo modelo Ford T. Siempre falla y volverá a fallar”, escribió Milei. El líder libertario finalizó: “El tema es el tiempo, esto es, si estalla antes o después de la elección. Espero que más leones despierten, así quedan en off-side”.

Desde el gobierno nacional sostienen que el objetivo es brindar apoyo desde el Estado con diferentes programas de apoyo, créditos y beneficios impositivos para los sectores más golpeados por la crisis económica. En este sentido, el primer anuncio del titular de Economía es un incremento a jubilados, préstamos para monotributistas, aumento de la tarjeta alimentar (ver pág. 9) y créditos para trabajares.

SE SUMAN MÁS VOCES CRÍTICAS

Las medidas económicas generaron el repudio de todo el arco político, además de los máximos exponentes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, desde la izquierda también sumaron sus posiciones. Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) señaló que “a pesar de los anuncios de Massa, los trabajadores vuelven a perder”. “el bono de $ 60.000 por única vez a pagar en dos cuotas tendrá un impacto ínfimo para muchos” y, agregó, “es a cuenta de las paritarias”.

Mientras que, Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por el FIT, en la misma línea que Solano expresó: “El ministro Massa anunció el plato recalentado del crédito de $400 mil a los jubilados y otro bono ($37000) que no va al básico y solo para la mínima y de allí decreciente, hasta octubre” y sentenció al candidato a presidente de Unión por la Patria, que las medidas son “para votarlo mientras hunde irremediablemente las jubilaciones. Indignante”.

Las medidas para controlar el impacto de la devaluación posicionó al diputado radical Martín Tetaz con un claro mensaje a la sociedad alentando a que “agarre ahora todo lo que les ofrezcan, porque lo vamos a tener que pagar igual”. Y avivó al electorado a elegir distinto dentro de la oferta electoral “en octubre, que el escarmiento se sienta en las urnas, que vayan a todos a botar a este gobierno espantoso y hambreador”.