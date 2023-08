Tras el receso invernal se disparó el costo escolar

El regreso a clases tras las vacaciones de invierno se produjo no sólo con el aumento de cuotas de quienes asisten a escuelas privadas, sino también con modificación de los precios de los útiles escolares. La alarma sonó fuerte y en el rubro comercial se llegó a mencionar ajustes de etiquetas de hasta el 50 por ciento, pero la versión generó rechazó en el rubro: “Aplicar ese porcentaje de golpe es imposible, pero es cierto que impactaron las medidas que el Gobierno anunció hace 15 días”, sostuvo Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines.

El dirigente explicó que la suba de los impuestos, el proceso inflacionario y el cierre de las importaciones repercutió en los precios de los útiles.

“Están cerradas las importaciones. La cámara de la industria informó que le bajaron los montos a transferir y esta semana no obtuvieron ni una autorización. Entonces, sube el precio porque no pueden entrar los productos”, dijo Iglesia López.

La falta de mercadería se refleja en la escasez de cartuchos importados para las impresoras, de mouses y teclados, entre otros productos.

“Es todo muy complejo porque, en este marco de restricciones, los proveedores quieren que paguemos de contado y nos traen una ínfima parte de lo que solicitamos”, agregó.

También están en falta las cartucheras y el papel de obra, según se explicó se fabrican 60 mil toneladas menos porque la firma Papelera Tucumán dejó de hacerlo y las otras dos firmas líderes no dan a basto.

Sin poder confirmar cuánto aumentaron los útiles desde que comenzaron las clases, Iglesia López señaló que las subas fueron muy disímiles. Como ejemplo, indicó que una marca nacional de cartucheras anticipó que el pedido que llegará hoy estará un 12 por ciento más caro.

“Los costos aumentaron. No se consigue mercadería, pero igual es un despropósito instalar el tema de que los útiles aumentaron un 50 por cientos porque esto no es la vuelta al colegio de marzo y los chicos no tienen que arrancar con las cosas como ese momento del año”, sostuvo el comerciante.

Iglesia López propuso confiar en las librerías de barrio y comparar precios. “Si hoy empezaran las clases estaríamos complicados porque faltan productos y no hay créditos; el aumento de los aranceles hizo que subieran los precios y tenemos una expectativa inflacionaria”, concluyó el presidente de CAPLA.

Con datos vinculados a la escolaridad, la consultora privada Focus Market confeccionó en enero un kit de útiles y, sin contar los libros y la indumentaria, concluyó que se necesitaban $10.442 para adquirirlo.

En 2022, ese mismo listado costaba alrededor de $4.470, por lo que hubo un aumento interanual del 134 por ciento.

Según un relevamiento realizado por este diario en librerías locales, los productos que más aumentaron fueron los importados y aquellos que contienen papel. “La gente compra lo mínimo indispensable. Por ejemplo, los repuestos más chicos de hojas”, dijo un comerciante de diagonal 80.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó en julio, por primera vez, el Índice de Crianza. Se midió el costo de la canasta de la primera infancia, la niñez y la adolescencia en mayo. Para los menores de 1 año, se valorizó en $98.339; para nenes de 1 a 3 años, en $116.050; de cuatro a 5 años, en $93.204; y de 6 a 12 años, en $88.659.