En las rutas y en las calles se sigue jugando a una peligrosa ruleta rusa

Una vez más un informe sobre el tránsito en calles y rutas de nuestra zona dejó a la vista datos estremecedores, como el que detalla que en lo que va de este 2023 ya son 50 los fallecidos a causa de los incidentes viales.

Tal como se señaló en este diario, drama y tragedia van de la mano en una sucesión de episodios que convierten a las vías camineras en verdaderas trampas morales. Los datos policiales y judiciales existentes no dejan duda acera de la seguidilla de graves incidentes viales que desnudan una triste realidad.

El comentario de un lector de EL DIA estampado al pie del trabajo periodístico publicado no pudo ser más elocuente: “No hay control de velocidad, no se respetan los semáforos, no se respeta el Código de Tránsito. Estamos a la buena de Dios”. Así se lo viene diciendo desde hace muchos años en esta columna, en el sentido de que la causa principal se relaciona con la falta de controles efectivos y con la mala educación vial de los conductores de autos, camionetas, micros, camiones, motocicletas y vehículos menores.

De acuerdo al relevamiento realizado por este diario, las víctimas fatales registradas en este año ya representan un 70 por ciento del total de 2022, en el que se reportaron 71 muertes en accidentes de tránsito. Es decir, la mortalidad creció un 36 por ciento en relación a agosto de 2022, cuando la cifra de víctimas fatales era de 33. De esta manera se confirma una fuerte alza de fallecidos, al punto que en este 2023 se está reportando un muerto cada cinco días a causa de incidentes viales. Esta cifra de siniestros con muertos preocupa mucho en La Plata, Berisso y Ensenada. Y desde luego, también, la de heridos, que siempre resultan ser más.

Cabe resaltar que, de la cantidad total de víctimas fatales, un 30,5 fueron motociclistas, en lo que resulta ser una espiral en crecimiento que también debe depender de la mayor cantidad de este tipo de vehículos en el parque automotor.

Aquí correspondería señalar que son muchos los motociclistas que, cotidianamente, dictan “cátedra” sobre lo que no debe hacerse en la vía pública: no respetan los semáforos, se desplazan a grandes velocidades, zigzaguean de un carril a otro a su entero arbitrio y -además- parecieran demostrar un gran desconocimiento acerca de cómo suelen manejarse los autos y vehículos de mayor porte, que no prevén las maniobras inesperadas de las motos.

Los especialistas lo han dicho ya en reiteradas oportunidades, a lo largo de las últimas décadas. Se estima que casi una tercera parte de la vida de las personas adultas transcurre, de una u otra manera y a lo largo de todas las jornadas, en la vía pública. Y que a lo largo de los quince años de educación escolar -sumados el jardín, la primaria y el secundaria- no se les inculca a los chicos ningún principio educativo, acerca de cómo deben comportarse en las calles, sea como conductores, pasajeros o peatones.

Se les entrega todos los días un registro de conducir a jóvenes que, además de algún mínimo conocimiento teórico, deben saber estacionar hacia atrás. Pero esos chicos no tienen conocimientos sólidos sobre la responsabilidad que supone el tránsito callejero, sobre las obligaciones que les incumben y los derechos de terceros que deben respetar.

Mientras no se avance siquiera un paso en esa dirección, nuestro país seguirá contando, año tras año, las víctimas que dejan la irracionalidad, la indisciplina y la falta de educación Y en las rutas y calles se jugará, como todos los días, una peligrosa ruleta rusa.