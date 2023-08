Desinterés, dudas y planteos: experiencias de platenses que votan por primera vez

En una semana, casi dos millones de personas podrán votar por primera vez en las Primarias, que definirán los candidatos para la elección de octubre, casi un millón y medio más que las que se habilitaron en las legislativas de 2021, en un padrón total que sumaba 34.332.992 ciudadanos. Los nuevos votantes son jóvenes de entre 16 y 18 años que lo hacen por primera vez y representan el 5,5 por ciento del padrón, aunque la ley establece que no están obligados a hacerlo hasta los 18 años.

Hasta aquí los datos duros de un segmento que se presenta muy complejo para las mediciones de las encuestadoras políticas, que han tenido que adaptar sus modos de relevar datos a conductas sociales que cambiaron rápido y profundamente en los últimos 4 años; y no sólo entre los más jóvenes. Nadie tiene muy en claro cuál será el porcentaje de participación de los adolescentes en las PASO, ni hacia dónde irá su voto.

“Los niveles de participación en las elecciones anteriores han venido oscilando entre 50 y 60 por ciento”, dice Lucas Romero, director de la consultora Synopsis; “tuvimos en 2019 una participación alta, del 63%, pero en el rango del voto joven es más baja que en el conjunto general”. Según el analista político, “nuestros datos lo muestran como el segmento más desencantado, precisamente porque viene sufriendo esta historia política y económica reciente de la Argentina con mucha nitidez”.

Un reporte de la consultora Ecolatina resalta que nuestro país no crece sostenidamente desde hace once años. Tomando ese dato y la edad de estos jóvenes, se concluye que pasaron casi el 70 por ciento de su vida en recesión.

Juana, de 16 años, tiene una hermana mayor y padres que votan regularmente. En una semana, ella estará en condiciones de entrar a un cuarto oscuro por primera vez para elegir qué tipo de país quiere, aunque eso no resulte: “Me da igual, no estoy contenta ni nada. Estoy al tanto de quienes son los candidatos, pero no sé por quién voy a votar porque no sé qué propone cada uno”. Dice que no le gusta la política, aunque reconoce que “me debería importar porque es importante” y que seguro “debe haber algún político peor o mejor que otro, aunque ninguno me genera nada, porque no les creo”.

En muchas escuelas se abordan ciertas cuestiones electorales o la mecánica de votación, sobre todo entre los cursos que van a debutar en las urnas. No es el caso de Juana, que concurre a un colegio privado: “No hablo tanto con los profesores de este tema; con los chicos sí; charlamos de qué va a votar cada uno y algunos están muy decididos; a otros no les importa, o, como yo, no saben”. Como sea, la tan mentada “grieta” no parece jugar demasiado entre ellos: “Se respeta la opinión del otro”, cuenta Juana, aunque está segura de que muchos de sus compañeros “repiten lo que dicen los padres; ni saben lo que proponen los candidatos que van a votar”.

Para Franco, de 16, también será su primera vez. “No estoy muy al tanto de lo que pasa, pero de a poco me voy enterando de cosas que ocurren en el país y en el mundo”. Explica que se informa “con los medios de comunicación”. Y aunque admite que en su casa “se habla bastante de política, porque les interesa, están cansados de escuchar siempre lo mismo”.

¿Qué propuestas le gustaría escuchar de los candidatos? “Podrían hablar más de libertad económica”, apunta.

Santino, en tanto, asiste a una escuela privada de la zona de Villa Elvira. Votará por primera vez y tiene claro por quién va a hacerlo. Dice que le importa la política porque “es el futuro de mi país; estoy al tanto de cada cosa que sucede con los candidatos y me interesa saber cómo fue variando con la historia”. En su caso, dice informarse con “redes sociales de política” y buscar en YouTube charlas sobre el tema, algo de lo que no conversa demasiado con su familia porque “la experiencia no les interesa mucho. Es algo repetitivo cada cuatro años”. Sí lo hace con sus amigos: “A veces vemos videos y debatimos por quién vota cada uno”, revela.

Valentino, de 17 años, acaba de volver de su viaje de egresado en Bariloche. “Antes no me importaba (la política), no me iba ni me venía, pero algunas materias que tuve en el colegio me hicieron dar cuenta este año de que tal vez puedo entender qué propone cada uno (de los candidatos) y ver su historia. Darme cuenta también de lo que vale mi voto”. Valentino estudia en el Nacional, de la UNLP: “Me informo por el colegio; hablamos de actualidad. Tenía una materia en la que tratamos la economía y se discutía mucho sobre la dolarización; la verdad es que antes iba a votar sin saber nada y ahora que tengo un poquito más de perspectiva puedo cuestionarlo”.

No consume medios de comunicación porque cree que “exaltan lo bueno para que sientas que querés votar a alguien” y en su círculo íntimo la política no es un tema de conversación: “Con mi vieja no hablamos porque no nos interesa mucho y con mis amigos tampoco. Siempre sentí que todo era muy falso, o que cada político hablaba de lo que hizo mal el otro, en vez de lo que proponía para construir algo mejor para el país; pero en estos días tenemos (en la escuela) una exposición de las candidaturas para intendente y a partir de ahí me voy a informar mejor”. La economía y la seguridad son los temas que más le interesan, afirma.

En la casa de Helena, de 16 años, se habla de política y ella escucha “las opiniones para comprender más sobre este tema”. Me informo a través de redes sociales, la radio y los canales”, cuenta. Confirma que va a ir a votar el próximo domingo y que eso le provoca “algunos nervios”. En la agenda de intereses de Helena figuran la economía y la seguridad, aunque suma a la lista “la educación, la salud, el cuidado ambiental y del país”.

GLOBALISTAS

Recuerda Lucas Romero que hace aproximadamente cinco años se realizó una investigación cualitativa sobre la juventud argentina que identificó una agenda de temas que los definía, básicamente, como globalistas. “La modernidad produce menos nacionalismo y aspiraciones de trascender a tu ámbito de pertenencia nacional, lo cual no significa que quieras menos a tu país. Como espectador de fenómenos globales, como la música o el deporte, cambia la idiosincrasia y eso genera otra identidad”.

En su rasgo mayoritario, aclara el politólogo, “son ciudadanos de una comunidad global; mucho más integrados, en el sentido de pertenencia, al mundo que a la nación. Son ecologistas; tecnológicos; feministas; adhieren y abrazan la agenda de género y las causas solidarias. Son nómades digitales. Tienen dificultades para conservar el empleo y esta cosa de no estar atado a nada.

“Me interesaría que en sus campañas hablen de la inflación, la pobreza, la educación y de la inseguridad”, dice Alejandro, de 16 años, quien se reconoce “un tanto perdido” frente al desafío de ir a votar por primera vez. ¿Por qué? “El panorama político es muy bizarro”, describe.