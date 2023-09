Fernando Gago y una fuerte autocrítica tras la eliminación ante Huracán por Copa Argentina: "Tuvimos un mal partido"

Fernando Gago, director técnico de Racing Club, aseguró que la eliminación en Copa Argentina frente a Huracán fue "un golpe duro" por la gran expectativa que tenían en la competición.



“Hoy no pudimos contrarrestar las situaciones que pretendió el rival, tuvimos un muy mal partido donde conceptual e individualmente erramos mucho y quedamos afuera”, se lamentó en diálogo con la prensa.



Además, se refirió al único compromiso que le queda a la “Academia” en lo que resta del año. “Obvio que buscaremos ganar la Copa de la Liga, pero no es una obligación, hay 30 equipos en el fútbol local que quieren ganar la misma competencia”, dijo.



"Es difícil hablarle al hincha, nosotros también queremos ganar, intentaremos recuperar a los jugadores con molestias físicas y a partir de ahí empezar a trabajar”, asumió sobre lo que vendrá.



Por otro lado, el DT de 37 años se quejó de la programación del calendario ya que, debido a la fecha FIFA, no pudo contar con varios jugadores importantes por el compromiso con sus selecciones, entre los que se encuentran el arquero chileno Gabriel Arias, el volante colombiano Juan Fernando Quintero y el mediocampista Juan Nardoni, convocado a la Sub-23 por el entrenador Javier Mascherano.



“Es lógico que no estén, pero si queremos un plantel que tenga la obligación de ganar, necesitamos jugadores de selección y no tenerlos en un partido tan importante es una lástima”, comentó.



Y, recordó que "hay que revisar el calendario, hay muchos partidos y ritmo de competencia, somos el equipo que menos tiempo de pretemporada tuvo”.



Racing visitará el sábado a San Lorenzo por la 4ta. fecha de la Copa de la Liga, en la que es uno de los punteros de la Zona B, con 7 unidades.