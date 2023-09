Autorizan otra suba del 5,4% para colegios privados bonaerenses

El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo incremento en el valor de aranceles de los colegios subvencionados del territorio bonaerense. La suba permitida es del 5,4 por ciento sobre la cuota de agosto y se suma a la autorización previa del 9 por ciento.

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (Aiepba) confirmó ayer que el gobierno de la Provincia autorizó un nuevo incremento en el valor de los aranceles que deben cobrar los establecimientos en septiembre, aunque en la entidad aclararon que la medida llegó cuando todos los colegios ya cobraron el mes en curso.

El nuevo aumento es de un 5,4% sobre la cuota de agosto y a esto debe sumarse una autorización previa realizada por el gobierno bonaerense del 9 por ciento. Por lo tanto, los centros educativos privados podrán cobrar hasta un 14.4 por ciento más que en agosto.

Según se informa en una providencia del gobierno bonaerense, se fijan topes arancelarios según el porcentaje que percibe cada establecimiento educativo: para inicial y primaria, quienes reciben el 100 por ciento de subsidio estatal pueden cobrar hasta 8.451 pesos, mientras que los que reciben 40 por ciento pueden cobrar hasta 38.192 pesos. En tanto, en la secundaria el tope para 100 por ciento es de 9.314 pesos y aquellos colegios que tienen el 40 por ciento de subsidio pueden fijar el arancel hasta 49.628 pesos. En el medio hay otros porcentajes y valores, según el porcentaje que cobre cada establecimiento educativo privado con asistencia estatal (ver gráfico).

“La decisión llega tarde porque la gran mayoría de los establecimientos ya envió a los padres de los alumnos la cuota arancelaria correspondiente a septiembre. Por lo tanto esto provocará un trastorno administrativo porque habrá que agregarlo a la liquidación del próximo mes. Además, otra vez el permiso de mejora en los aranceles queda debajo del aumento de los costos salariales que deben afrontar los institutos”, dijo el secretario Ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita.

Según las estimaciones que hizo la entidad que agrupa a más de 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en Buenos Aires, con esta autorización en lo que va del año los aranceles subirán un 93 por ciento mientras que el costo salarial se incrementó entre un 103 y un 104 por ciento según las categorías docentes. Quiere decir que en los primeros 9 meses de 2023 hubo una distorsión de más del 10 por ciento entre ambas variables.

“Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos salariales. Entre lo que no se pudo recuperar de 2023 y el acumulado del 2022, la pérdida de capacidad de financiación por cuota mensual está un 27 por ciento por debajo del costo que tienen que afrontar los colegios para pagar los haberes de maestros y profesores”, explicó Zurita.

Desde esa asociación han manifestando en más de una oportunidad “la crítica situación que atraviesa el sistema de enseñanza de gestión privada por estas distorsiones que se han acumulado en los últimos años”.

“Las entidades arrastran una compleja situación desde la pandemia de Covid, donde muchos propietarios y administradores tuvieron que tomar deudas y créditos para seguir funcionando”, agregaron.

La institución que agrupa a la gran mayoría de los colegios cuestionó medidas oficiales como la inclusión de los colegios en el programa de Precios Justos (febrero de este año) y también a la decisión unilateral e inconsulta de obligar a todos los establecimientos a pagar el bono de 60 mil pesos dispuesta por el ministerio de Economía.

Advirtió sobre la situación extrema de por lo menos 30 colegios que están en “serio riesgo” de cerrar y suspender la prestación de los servicios educativos por imposibilidad económica de afrontar los costos.

BONO

Por otra parte, el gobierno bonaerense informó que “se otorgará una asignación no remunerativa de 30 pesos por única vez” y en ese contexto se adoptó la decisión de que el bono “para las y los docentes de establecimientos subvencionados será liquidado por la dirección de Educación bonaerense, al 100 por ciento, independientemente del porcentaje de aporte estatal con que cuente el servicio educativo”.

Desde Aiepba se había rechazado el pago del bono en consonancia con la decisión adoptada por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . A su vez, habían remarcado la crítica situación que atraviesa el sector educativo privado, y aclararon de Aiepba que “ese rechazo no significa que no se vaya a pagar”, a lo que agregaron: “una vez que se conoció el decreto correspondiente se afrontará el pago, aunque hay varios colegios que les resultará muy difícil hacerlo”. Desde la asociación se entiende que “las cuestiones salariales se tratan en las paritarias correspondientes”.