Excarcelaron al abogado acusado de pedir coimas

A una semana del escándalo judicial que sacudió a La Plata por el que abogados, funcionarios judiciales y hasta policías quedaron implicados por formar parte de un entramado de causas, supuestos pedidos de coimas y hasta quedarse con viviendas a través de escrituras truchas, ayer durante la tarde surgió una novedad con respecto a uno de los detenidos: excarcelaron al abogado Juan Manuel Fontana que se encontraba detenido por el delito de “defraudación”.

De acuerdo a la información revelada por fuentes judiciales, la medida fue dictada en las primeras horas de la tarde por el juez de Garantías Pablo Raele quien “en duros términos hizo lugar al planteo de la defensa”. De esta forma se indicó que Fontana volverá a su domicilio sin ningún tipo de restricción ambulatoria, pero seguirá procesado en la causa penal.

La excarcelación había sido solicitada por la defensa a cargo de los letrados Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri.

Tal como informó EL DIA, el delito del que se lo acusa al letrado es extorsionar a un hombre detenido en una causa por violencia de género para quitarle dinero, con la promesa de favorecerlo ante el fiscal que lo investigaba para que recupere su libertad. El propio fiscal de la causa denunció el hecho luego de que la víctima del abogado le relató la historia.

El hecho en cuestión ocurrió a fines de mayo. Fontana habría recibido de su víctima “la suma de -al menos 630.00 pesos y 700 dólares-, y la documentación de un vehículo marca Peugeot 307 color gris propiedad de la cuñada del detenido”, según información de la causa que revelaron fuentes del caso.

Así, tras la denuncia, se inició un expediente en la UFI N°2 a cargo de Betina Lacki. El delito que se le imputa al abogado es el de defraudación con pretexto de supuesta remuneración a funcionarios públicos. La detención había sido autorizada por el juez de garantías Raele, quien ayer le dictó la excarcelación y además le impuso reglas de conducta y caución juratoria.

“la conducta ilícita atribuida a Fontana presenta un plus de disvalor por fuera de aquella, en particular por su abyección, por el daño ocasionado (en sentido amplio), por el mensaje que alberga en los justiciables al transformar en corrupto un acto legal y natural del proceso, intentando desprestigiar a los integrantes del Poder Judicial, y sobre todo, desnaturalizando la ética en la labor profesional (dada su condición de abogado), es decir, constituye un hecho grave, lo cierto es que ello por si solo no resulta suficiente para denegar el beneficio”, dice en un fragmento de la resolución que planteó el juez.

Cabe mencionar además que el letrado acusado no podrá tomar contacto con el denunciante que fue su asistido y deberá cumplir una serie de reglas de conductas durante el proceso.

“Loteos truchos”

En la otra causa que se tramita en la fiscalía a cargo de Lacki, se mantienen detenidos un policía, un escribano y otros ocho sospechosos, entre abogados y funcionarios, acusados de integrar una banda dedicada a usurpar viviendas en distintos puntos de La Plata para luego comercializarlas con escrituras apócrifas.

La detención de esas 10 personas se llevaron a cabo tras más de dos meses de investigación y estuvieron a cargo de personal de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).