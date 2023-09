La enfermería Pincha y la mira en el clásico y la Copa

Estudiantes atraviesa un momento ciertamente complicado en cuanto a las lesiones. Y es que con varios nombres importantes ausentes por lesión, en la jornada de ayer Eduardo Domínguez sumó uno más a una extensa lista que se actualiza minuto a minuto.

Luego de haber estado en duda durante la semana de preparación, finalmente Jorge Rodríguez quedó desafectado del cruce ante el Matador de Victoria producto de “un fuerte traumatismo en el pie derecho”, según comunicó el Pincha a través de un parte médico horas antes del cruce en el José Dellagiovana.

Así las cosas, Domínguez no pudo tener a disposición a su volante central, pieza inamovible en Estudiantes desde que pisó el Country de City Bell hace unos años atrás.

Y si bien se espera que el ex Banfield pueda decir presente el próximo miércoles ante San Lorenzo en UNO, ahora su inclusión es una incógnita para un cuerpo técnico que ya sabe que con seguridad no podrá contar con Mauro Boselli, Guido Carrillo, Zaid Romero ni Franco Zapiola; y que espera novedades en cuanto a Luciano Lollo (un cuadro de pubalgia lo dejó afuera ayer), Leonardo Godoy (esguince de grado 1 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha) y Javier Altamirano (lesión muscular grado 1 en el biceps femoral derecho).

Lo concreto es que el panorama se sigue complicando para un Estudiantes al que le está pasando factura el trajín por la triple competencia y que sigue vivo en dos de ellas.

Más allá de lo que pueda suceder en la Copa de la Liga, donde el Pincha tiene margen de mejora y tiempo para meterse entre los primeros cuatro pensando en los cuartos de final, el cruce contra Huracán por Copa Argentina de mediados de octubre también aparece en agenda.

BOSELLI AFUERA DE SAN LORENZO, ¿LLEGA AL CLÁSICO?

Si bien no se puso plazos, Boselli dejó en claro en las últimas horas que no podrá estar ante San Lorenzo y que su presencia tampoco está asegurada para el encuentro siguiente, ante Newell´s.

“Yo creo que San Lorenzo no, porque no están dados los tiempos que me dijeron. Newell´s sería ideal, pero tampoco me lo dan como un hecho”, remarcó el goleador.

Así las cosas, su hipotética vuelta podría darse recién en el clásico ante Gimnasia por la fecha 7.