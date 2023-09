Dificultades en los accesos a Melchor Romero

La realidad de los vecinos de la Región varía según donde vivan. Está claro que las situaciones que se atraviesan en el Casco Urbano de La Plata y las de las afueras de la Ciudad no son las mismas. No obstante, esta diferencia no supone ninguna prioridad ni debe afectar a que se resuelvan todos los problemas de las personas que habitan en la Capital bonaerense y sus alrededores.

Natalia es una vecina que vive en calle 163 entre 529 y 530, en Melchor Romero. Ella se comunicó con EL DIA para reclamar por el estado del acceso a su barrio, en donde no llegó el asfalto y la calle de tierra dificulta su tránsito para llegar y salir del hogar. “Además de todos los problemas, acá hay que renegar con el barro porque todas las calles son de tierra. Nadie más que nosotros, los que vivimos acá, sabemos lo que es tener q cruzar el puente que atraviesa el Arroyo El Gato. El otro día, cuando volví de trabajar, casi me doy un baño en el agua”, bromeó con angustia la vecina que se comunicó con este diario.

A lo que hizo referencia fue a la problemática que atraviesan en ese sector de Melchor Romero donde, ante la caída de precipitaciones, la tierra genera el barro que vuelve fangosas las calles e inaccesibles para cualquier vehículo. Esta situación se agrava con la llegada del fenómeno El Niño, con el cual las lluvias serían cada vez más frecuentes.

“El día de la inundación (en referencia a los anegamientos de fines de agosto), pude salir a trabajar porque entró una grúa con hombres a evacuar gente, si no, no se podía. A la vuelta de la jornada laboral, entré con el agua a la cintura y, cuando di la vuelta por la calle 167, el puente casi no se veía. Fue imposible pasar por ahí ya que estaba totalmente tapado de agua”, relató la frentista. A su vez, de acuerdo a lo que compartió: “Le pedí al delegado poder mejorar ese puente porque, en la próxima inundación, quizás se lo lleve el agua”.

Una pérdida de agua, y malestar por las veredas

En la jornada de ayer, un vecino de La Plata mandó una foto al WhatsApp de este diario y escribió: “En 46 y 31 hay perdida de agua hace meses. Y el barrio, sin presión y con cortes. ABSA, teléfono”.

Por su parte, un frentista de 8 y 40 se quejó: “Vereda rota... Sin baldosas y en reparación hace tres meses”.