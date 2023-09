Andrea Rincón confesó por qué se bautizó en una pileta de lona

Todo fue sorpresivo. Y ahora, Andrea Rincón se refirió a su bautismo que tuvo lugar en la Iglesia Épica el último fin de semana, a partir de las imágenes que compartió en sus redes sociales.

Así, la actriz contó que decidió realizar el posteo a partir de una foto que una amiga que le envió sobre el emotivo momento y que su pareja, Mauricio Corrado, le sugirió que la posteara. “Me van a bardear, a poner Flanders, boludeces”, le respondió ella haciendo alusión al personaje de Los Simpson.

“Hacelo. Subís fotos cuando vas a comer con tus amigas, cuando te vas de viaje y me atrevo a decir que este es uno de los momentos más felices de tu vida”, le sugirió su futuro marido y terminó de convencer a la ex Gran Hermano. “Y lo compartí... no invité a todos mis amigos, es una iglesia chiquita”, reveló, al tiempo que agregó: “Cuando sos bebé no es un bautismo que elegís. Entonces, esto es una elección propia: reconocerse hija de Dios. Vengo de un proceso grande y busqué en varias iglesias. Por eso hago 40 minutos para irme a esta iglesia y no a una de Palermo”, consideró Andrea Rincón

Asimismo, y sobre su inmersión en una pileta de lona, la actriz aclaró que también habían analizado hacer el bautismo en la costa argentina, pero que en esta época las temperaturas del mar son muy bajas. “Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde. Una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa. Esta es una iglesia cristiana con siete hogares para niños y en vez de invertir en piletas de acrílico decide invertir en darle de comer a los pibes. A mí no me importa bautizarme con bombos y platillos”, enfatizó y aclaró que el agua de la pileta para su bautismo estaba tibia.

Finalmente, Andrea confesó: “En el bautismo católico se te moja solo la cabeza, en el cristiano, no. A Jesucristo cuando lo bautizaron lo sumergieron por completo. ¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto”, continuó la actriz y agregó: “Yo puedo ir de castillos, a callejones y no se me caen los anillos por meterme en una pelopincho”.