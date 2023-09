Protesta y denuncia en la Unidad 9 por un recluso internado en “grave estado”

Ayer durante el mediodía un grupo de personas se movilizó en las inmediaciones de la Unidad Penitenciaria Nº9 de La Plata para protestas y denunciar que un recluso de 26 años “fue envenenado” en un hecho que consideraron como una “tentativa de homicidio”.

En ese marco, pidieron que la justicia intervenga el caso y apuntaron al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por presunto “abandono de persona”. La madre del interno, de nombre Gonzalo Cepeda, expresó desde el acceso del predio penitenciario de 10 y 76, en Villa Elvira, que su hijo está en terapia intensiva. “Está grave”, dijo.

“Pedimos que el director y el subdirector, y todo el servicio de asistencia médica, se haga cargo de lo que hicieron ese día. Mi hijo llegó al hospital sin signos vitales. Un día antes le hicieron firmar un traslado y le copiaron la firma. Nadie se hizo cargo” manifestó la mujer. Asimismo, en un reclamo por el servicio médico de la unidad penitenciaria, dijo que “lo dejaron tirado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde”.

En esta línea agregó: “Les pedí que me den una explicación, me dijeron que mi hijo se había descompensado y que en dos horas volvería a la celda”. “Mi hijo no se comunicaba. Había familiares de detenidos que me avisaron que viniera porque mi hijo estaba agonizando y con convulsiones. Fue maltratado. Ayer (por el jueves) nos dijeron que tiene un golpe en el pulmón. Él está peleando por su vida”, sostuvo la mujer sobre el estado del joven recluso.

En tanto según pudo saber este diario, fuentes allegadas al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) negaron un “intento de asesinato” y explicaron que “el interno habría intentado suicidarse tomando psicofármacos”.

A raíz de lo sucedido, el interno fue derivado al Hospital San Martín donde se encuentra internado en una sala de terapia intensiva, remarcaron. Gonzalo Cepeda cumple condena por “homicidio triplemente agravado” y “tentativa de homicidio”. Se trata del hijo de un preso del penal de Olmos, quien recaló tras las rejas por reiterados robos.