Denuncia de abuso trajo revuelo en Odontología

Una denuncia de presunto abuso sexual en el ámbito privado involucró a la facultad de Odontología de la UNLP, donde un profesor de esa unidad académica fue apuntado por una joven que trabajaba en el consultorio del profesional. El denunciado fue separado del cargo docente hace cinco meses.

La Federación Universitaria de La Plata -FULP- se movilizó a la sede de 50 entre 1 y 115 para repudiar el presunto ataque y convocó a manifestarse mediante un comunicado titulado “¿Qué está pasando en Odontología?” en el que se señaló el rechazo a “las situaciones de abuso denunciadas en la facultad de Odontología de UNLP”.

A raíz de la gran repercusión que tuvo la movida estudiantil, desde la facultad de la calle 50, puntualmente desde la Secretaría de Género y Diversidad, comunicaron que “si bien existe un caso con denuncia penal por abuso, la denunciante no es alumna de la facultad”. En ese sentido indicaron que, “sin embargo tomamos medidas al respecto apartando al docente del contacto con alumnos”.

Además se señaló que “hasta el momento no hay ninguna denuncia en la FOLP” e insistieron en que “la denuncia fue hecha y sucedió en ámbito privado”.

El caso fue denunciado por Antonela, quien relató la pesadilla que habría vivido y que terminó denunciada en la Justicia.

Desde la facultad, en diálogo con este diario, explicaron que en esa unidad académica existe una UDA conformada por varios profesionales, entre ellos psicólogos, asistentes sociales y psicopedagogos. Además indicaron que “ya se tomaron cartas en el asunto”.

También aseguraron que el docente en cuestión “hace cinco meses que no está en contacto con alumnos”, ya que fue separado del cargo, y aclararon que el hecho sucedió en el ámbito privado, no dentro de la facultad, en donde no se recibió ninguna denuncia de abuso.

En tanto, el decano Gabriel Lazo, aseguró: “Repudio todo lo que atente contras las personas, como los abusos y la violencia de género”. En ese sentido insistió en que la facultad que preside no recibió ningún tipo de denuncia de abuso y que todo sucedió en el ámbito privado, aunque sí se tomaron medidas en su debido momento, por lo que el docente “ya no está dando clases”.

LA MOVIDA DE LA FULP

La FULP dio a conocer un comunicado en el que expresa: “Tomamos conocimiento de una denuncia de abuso realizada hacia M.A., odontólogo y docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Las prácticas denunciadas ameritan la inmediata intervención del Protocolo de acción por violencia de género, el corrimiento del denunciado y la intervención de la Universidad para garantizar que ningún estudiante vea sus derechos ni su integridad vulnerada en el marco de una institución que hace mucho tiempo viene avanzando en debates y herramientas que permitan la erradicación de la violencia de género”.

En ese sentido, la federación agregó que “como gremio estudiantil queremos manifestar nuestro acompañamiento a las compañeras denunciantes y también a todxs lxs compañerxs que por diferentes motivos no han denunciado prácticas abusivas en la Facultad de Odontología”.

La FULP manifestó estar “a completa disposición para intervenir y acompañar cualquier proceso de organización y denuncia de estas prácticas”.