Nacho Fernández habló de su retorno a Gimnasia: "Después se verá"

La vuelta o mejor dicho la posibilidad de que Ignacio Fernández retorne a Gimnasia es una ilusión que está en pie para los Triperos. En un reportaje, Nacho no esquivó el tema y se refirió.

"No sé de dónde salieron tantas especulaciones sobre Gimnasia. Nunca hablé y tampoco me hablaron. Tengo dos años más de contrato en River y me siento bien. Después se verá", apuntó. Además, el jugador de 33 años explicó que "no me veo arrancando de titular, pero me entrenó todos los días para serlo. El DT es el que elige y todos tenemos que estar a disposición para cuando nos toque".

Sobre River, aseguró que a pesar de que se fueron grandes líderes del equipo como Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz, todavía "quedan referentes" de cara a la temporada 2024.

"Es verdad que se fueron muchos líderes pero todavía quedan referentes", expresó Nacho Fernández respecto de las salidas del capitán Enzo Pérez, De La Cruz, Jonatan Maidana y Matías Suárez.

"Se van a extrañar estos compañeros con los que compartimos varias cosas, pero cada uno toma su camino y espero que les vaya muy bien", contó Fernández al tiempo que destacó que "Manu Lanzini, Matías Kranevitter y el Melli Funes Mori formaron parte de una muy buena camada de River y están en condiciones de ser referentes. El Pulpo Armani va a ser el capitán y está Milton Casco también. Hay un buen mix entre grandes y juveniles", agregó.

Después de que se cayera la posibilidad de la vuelta del colombiano Rafael Santos Borré y sin rumores de refuerzos, Nacho fue consultado por la conformación del plantel. "Si falta alguien lo tiene que decir el cuerpo técnico y los dirigentes. Si llegan más jugadores de jerarquía mejor, porque nos va a beneficiar a todos", reflexionó en declaraciones a ESPN.

Por otra parte, la propuesta que elevó el Austin FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos por el delantero Miguel Borja sería insuficiente para River, que pretende una suma alta para liberar al colombiano tras la salida de Salomón Rondón. Como centrodelanteros, el entrenador Martín Demichelis solo cuenta con Borja, Facundo Colidio y el juvenil Agustín Ruberto (goleador del Mundial Sub-17 en Indonesia).

En cuanto al 2023 de River, Nacho Fernández opinó que "personal y grupalmente me quedó una espina con la eliminación en la última Copa Libertadores porque hasta ese momento veníamos jugando muy bien. El equipo había ganado el campeonato local con buena ventaja y nos tocó quedar afuera en octavos (contra Inter de Porto Alegre por penales). A partir de ahí se complicó todo un poco más".

"La primera mitad de año fue muy buena y el golpe de la Libertadores fue muy fuerte. Los rendimientos individuales y colectivos bajaron un poco. Pero ya está, hay que mentalizarse para todo lo que viene, encarar bien la pretemporada como lo estamos haciendo para pensar en este año", agregó Fernández.

Por último, sobre la superioridad de los equipos brasileños en la Copa Libertadores de América, Fernández consideró que "se puede competir contra los brasileños. Es cierto que nuestro fútbol, cada vez con más equipos, se empareja para abajo. Pero, de hecho, en el Monumental le ganamos al campeón (Fluminense) muy bien y eso da la muestra de que bien mentalizado y preparado se puede competir".