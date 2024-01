VIDEO. "¡Están corriendo, no piensan!": Eduardo Domínguez a los gritos durante el entrenamiento de Estudiantes

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, continúa al mando del primer equipo y en uno de sus últimos entrenamientos, en el Country Club de City Bell, se lo pudo ver alterado al dar sus indicaciones. "¡Están corriendo, no piensan!". Asimismo, este viernes el director técnico renovó su contrato por una temporada más.

"No queremos tener mucho tiempo la pelota, la queremos tener muchas veces. Muchas veces, no mucho tiempo", expresaba el entrenador en una acalorada práctica en City Bell. Además, siguió: "¡Están corriendo, no piensan! Yo quiero que piensen en ese momento. Es el momento de pensar. Hay espacio por delante y quiero jugar corto. ¡Qué manera de pensar es esa!".

En otro pasaje del entrenamiento, Domínguez, brindó las indicaciones con gran intensidad ante la atenta mirada de los jugadores. "No queremos correr atrás de la pelota, queremos correr con un sentido, tenemos que tener ubicación, muchachos...", agregó.

Más tarde, se hizo oficial la renovación del contrato, que caducaba en marzo, y se extendió por una temporada más.

✍️𝗗𝗧. Eduardo Domínguez extendió su vínculo con el club por una temporada más. ¡Vamos por un gran año, Eduardo! 💪 pic.twitter.com/rdxGBiubQS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 12, 2024

En la red social "X", se lo ve junto a Martín Gorostegui (presidente) y Marcos Angeleri (Secretario de Fútbol), con la lapicera en mano y el documento ya listo para poner la rúbrica.

El DT campeón de Copa Argentina espera por más refuerzos (ya se sumaron Meza, Enzo Pérez y Javier Correa) y queda el arquero, una de las principales urgencias ante la salida de Mariano Andújar.