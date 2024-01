Desgarradora confesión de Ana Paula Dutil: "Me hundí profundamente, intenté suicidarme, padecí depresión y estuve presa del alcohol"

Ana Paula Dutil rompió el silencio tras padecer depresión, alcoholismo y hasta intento de suicidio. Ahora, la ex modelo abrió su corazón y confesó el oscuro momento experimentado: "Mi depresión empieza bastantes años antes. No fue diagnosticada, no estuve bien medicada y durante la pandemia me separo, me mudo. Viví casi diez años afuera, en Miami, con dos de mis hijos", reveló Ana Paula.

Asimismo, confesó que al separarse y volver a la Argentina le afectó mucho más: "Llegar acá fue peor, me hundí profundamente. Y me pasó que no me diagnosticaron depresión". Y fue su ex cuñada pero sobre todo amiga, Julieta Ortega quien la salvó de la muerte.

En este sentido, vale recordar que, Dutil estuvo en pareja con Emanuel Ortega "veinte años, un montón". Juntos formaron una familia hermosa. "Fue digerirlo, encontrarme acá sola, no sola porque están los amigos, los hijos pero era volver a empezar. Estaba sola. Todo lo veía negro. Mis pensamientos eran muy oscuros", reveló sobre la separación del padre de dos de sus hijos.

Ana Paula Dutil contó que con Emanuel intentaron mucho sostener la pareja. "Mis hijos nos decían 'separensé, ya está' porque intentamos un montón porque nos queríamos. Nos queremos todavía, lo quiero mucho a Emanuel y él también a mí, pero se desgastó la pareja", reveló con tristeza Dutil.